Сигаретный дым переносит COVID-19: какая дистанция безопасная

Частички дыхания улетают больше, чем на 2 метра, когда человек чихает, кашляет и громко говорит

В период пандемии пассивное курение становится еще более опасным, заявляют в американской ассоциации пульмонологов. Потому что с дымом COVID-19 может переноситься на большие расстояния, чем с обычным дыханием. Это "Сегодня" пояснила заведующая кафедрой Эпидемиологии НМУ ИМ. Богомольца Ирина Колесникова.

Сюжет Дарьи Панченко, Александра Павленко и Руслана Альмухамедова Видео: Сегодня

О необходимой во время пандемии дистанции ​​в полтора, а лучше два метра, не слышал разве что ленивый. Этого расстояния действительно достаточно, чтобы капли дыхания с вирусом не долетели до другого человека.

По словам Ирины Колесниковой, крупные частички оседают раньше и это буквально где-то за полметра от человека, а те, что значительно меньше – находятся определенное время в воздухе и улетают дальше – это 1,5-2 метра.

Но, оказывается, есть ситуации, когда следует отойти от ближнего еще дальше.

Частички дыхания улетают больше, чем на 2 метра, когда человек:

чихает;

кашляет;

громко говорит;

бежит.

Чем опасно пассивное курение во время пандемии

Вывод о том, что коронавирус может перемещаться с сигаретным дымом, сделали американские исследователи.

Чем пассивное курение опасно для здоровья Фото: Pixabay

По словам Ирины Колесниковой, капельки слизи, слюны, содержащие возбудитель, вместе с дымом улетают дальше.

Какое расстояние от курильщика безопасно: эксперимент "Сегодня"

Согласно эксперименту "Сегодня", один герой был с электронной сигаретой, а другой – с обычной.

Они выдыхали сигаретный дым, и было видно, как далеко может распространяться COVID-19.

Так дым из электронов сигареты из-за ветра летит значительно дальше, поэтому дистанция в 1,5 метра не спасает. Как, впрочем и в ситуации с обычной сигаретой.

Курение убивает теперь еще и от коронавируса. Поэтому если уловили запах дыма, лучше отойдите туда, где его не слышно.

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