Сигаретный дым переносит COVID-19: какая дистанция безопасная
Частички дыхания улетают больше, чем на 2 метра, когда человек чихает, кашляет и громко говорит
В период пандемии пассивное курение становится еще более опасным, заявляют в американской ассоциации пульмонологов. Потому что с дымом COVID-19 может переноситься на большие расстояния, чем с обычным дыханием. Это "Сегодня" пояснила заведующая кафедрой Эпидемиологии НМУ ИМ. Богомольца Ирина Колесникова.
О необходимой во время пандемии дистанции в полтора, а лучше два метра, не слышал разве что ленивый. Этого расстояния действительно достаточно, чтобы капли дыхания с вирусом не долетели до другого человека.
По словам Ирины Колесниковой, крупные частички оседают раньше и это буквально где-то за полметра от человека, а те, что значительно меньше – находятся определенное время в воздухе и улетают дальше – это 1,5-2 метра.
Но, оказывается, есть ситуации, когда следует отойти от ближнего еще дальше.
Частички дыхания улетают больше, чем на 2 метра, когда человек:
- чихает;
- кашляет;
- громко говорит;
- бежит.
Чем опасно пассивное курение во время пандемии
Вывод о том, что коронавирус может перемещаться с сигаретным дымом, сделали американские исследователи.
По словам Ирины Колесниковой, капельки слизи, слюны, содержащие возбудитель, вместе с дымом улетают дальше.
Какое расстояние от курильщика безопасно: эксперимент "Сегодня"
Согласно эксперименту "Сегодня", один герой был с электронной сигаретой, а другой – с обычной.
Они выдыхали сигаретный дым, и было видно, как далеко может распространяться COVID-19.
Так дым из электронов сигареты из-за ветра летит значительно дальше, поэтому дистанция в 1,5 метра не спасает. Как, впрочем и в ситуации с обычной сигаретой.
Курение убивает теперь еще и от коронавируса. Поэтому если уловили запах дыма, лучше отойдите туда, где его не слышно.
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