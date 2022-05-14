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"Мой фронт – моя больница и персонал" – главная медсестра Охматдета рассказала о военных буднях

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 мая, 09:00
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Главная детская больница страны стала домом и гуманитарным хабом для сотен детей и взрослых. А руководит всем этим хрупкая, но сильная духом женщина – Елена Примак
Главная медсестра «Охматдета», " Елена Примак рассказала о военных буднях в больнице
Главная медсестра «Охматдета», " Елена Примак рассказала о военных буднях в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

Главной медицинской сестре Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Елене Примак при поддержке коллег удалось превратить клинику в единый "организм", где все это время войны с Россией аккумулировали помощь со всех уголков мира и распределяли ее по Украине.

Медсестры и младший персонал ежедневно выполняли все, что в их силах и даже больше, чтобы и маленькие, и взрослые пациенты "Охматдета" были обеспечены всем необходимым. Самой Елене 42 года, из них 21 она работала медицинской сестрой-анестезиологом в кардиореанимации.

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Елене Примак, главной медсестре "Охматдета" удалось превратить клинику в единый
Елене Примак, главной медсестре "Охматдета" удалось превратить клинику в единый "организм", спасающий человеческие жизни / Фото: vogue.ua

Заботиться о безопасности и поддержать коллектив – первые мысли

С марта 2021 года она работает главной медицинской сестрой в ведущей детской больнице страны. Женщина говорит, что у нее не было никаких сомнений, что она останется в Украине, в ставшей уже родной больнице.

Под звуки сирены я бежала в метро, чтобы добраться на работу, а рядом бежали люди с чемоданами, – говорит Елена, – однако я четко понимала, что должна быть в больнице: надо много всего организовать, определить, кто в какие бомбоубежища прячется, сделать запасы пищи и воды и поддержать медицинских сестер.

Женщина видела их растерянные глаза, полные слез. Конечно, сама Елена была растеряна, однако она знала, что не должна показывать слабости. Надо было поддерживать позитивный настрой, чтобы медицинский персонал спокойно выполнял свои обязанности.

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Как работал Охматдет все это время: военные будни больницы

Кроме того, нужно было быстро и в безопасном месте оборудовать операционный, реанимационный залы. А еще – сортировочную площадку, чтобы быстро сортировать пациентов и распределять их в соответствии со сложностью ранений и травм. Желтая, зеленая, красная зоны – для быстрого оказания помощи.

Это легло на мои плечи. С заведующим реанимацией мы комплектовали реанимационный зал,- вспоминает Елена Примак, – помогали мои дети. Вместе мы устанавливали мониторинг, вешали инфузоматы, раскладывали и подписывали в шкафах вещи, маркировали расходные материалы.

Даже старшие меня сестры иногда были растеряны, как маленькие дети. Надо было их скоординировать, помочь. Кстати, каждого из медперсонала нужно было обеспечить лекарством – они живые люди со своими заболеваниями. Елена взяла на себя координацию гуманитарной помощи.

В "Охматдет" волонтерам удобно было доставлять помощь, а здесь ее аккумулировали и перераспределяли на другие регионы
В "Охматдет" волонтерам удобно было доставлять помощь, а здесь ее аккумулировали и перераспределяли на другие регионы / Фото: Getty Images

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Надо было найти волонтеров, организовать списки, скоординировать и принять помощь. В итоге рабочий день начинался в шесть утра и заканчивался, бывало, в два ночи. Это бесконечные звонки, переговоры с волонтерами и фондами – что нужно, в каком количестве, куда везти.

Вопросов было множество; звонили по телефону из разных уголков мира. Когда разные часовые пояса, то это случалось нон-стоп. Конечно, я не могла не ответить на звонок, говорит Елена, – мы нуждались в любой помощи, которую могли оказать в мире.

"Охматдет" размещается в таком городе, что волонтерам удобно было доставлять грузы именно туда. А здесь уже помощь аккумулировали и перераспределяли на другие регионы: Чернигов, Харьков, Прилуки, Киевская область и т.д.

Все эти дни, с момента начала войны с Россией "Охматдет" не только больница – но и дом для сотен детей, и их родителей
Все эти дни, с момента начала войны с Россией "Охматдет" не только больница – но и дом для сотен детей, и их родителей / Фото: instagram.com/ohmatdyt

Оптимизма Елене и ее коллегам добавляли волонтеры. Обычные, незнакомые люди. Они и оказывали помощь, и обращались за ней.Люди вкладывали свои средства, свое время, вместо лежать на диване или заниматься личными вещами, они отдавали все.

Профессия медика – не подвиг, а обязанность, говорит медсестра

Выбирая профессию медика, человек должен понимать, что в сложные моменты нужен на работе. Елена никого не осуждает, это личный выбор каждого.

Желтая, зеленая, красная зоны – пациентов "Охматдета" разместили так, чтобы можно было быстро оказывать помощь
Желтая, зеленая, красная зоны – пациентов "Охматдета" разместили так, чтобы можно было быстро оказывать помощь / Фото: instagram.com/ohmatdyt

Однако говоря о себе и коллегах, женщина отмечает, что они выбрали такую ​​профессию, и это не подвиг, а обязанность оставаться на рабочем месте и делать свое дело: помогать раненым, больным.

Мой фронт – это моя больница, которая через год мне стала близкой и родной. Мой фронт – это сестры, младший персонал. Они – моя поддержка, я – их. Я не спасаю их, конечно, но поддерживаю, помогаю решать все вопросы, направляю энергию в нужное русло, – подытожила Елена.

Когда в лодке сидят люди и гребут вместе, тогда можно добиться результата. Надо только направить усилия в одном направлении, тогда мы достигнем цели.

Как удается персоналу больницы справляться, как еще каждый из нас может поддержать больницу "Охматдет" и куда отправлять материальную помощь – читайте на vogue.ua.

Также мы писали, как получить бесплатную психологическую помощь во время войны – контакты и адреса.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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