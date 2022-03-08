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Мир должен знать: Елена Зеленская показала, что происходит в Охматдете во время войны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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8 марта, 21:05
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В день 8-го Марта наши сердца обливаются слезами и наполняются злостью за нашу Украину, которую пытаются разорвать на части россияне и Путин. Им это никогда не удастся!
Что происходит в Охматдете во время войны
Что происходит в Охматдете во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official, Коллаж: Сегодня

В день 8-го Марта в Украине мы ценим не подарки и цветы, а видим жестокие реалии из-за войны, которую развязала Россия. В эти дни, наверное, тяжелее всего маленьким пациентам, которые находятся в подвале самой большой детской больницы Украины.

Детки в Охматдете с самыми страшными и тяжелыми диагнозами лечатся теперь в бомбоубежище.

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Что происходит в Охматдете во время войны
Что происходит в Охматдете во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская опубликовала в своем официальном Instagram ошеломляющие фото с малышами и их близкими. Первая леди также рассказала, как сейчас проходит работа по предоставлению и организации гуманитарной помощи:

Зараз отримую та опрацьовую пропозиції щодо гуманітарної допомоги з усього світу. Основні напрями – лікування, прихисток для дітей, позбавлених батьківської турботи, забезпечення умов для продовження навчання.

З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон.

З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт.

З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації.

Что происходит в Охматдете во время войны
Что происходит в Охматдете во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Елена Зеленская также поделилась, что большую помощь и поддержку получает от первых леди других стран, среди которых Брижит Макрон, Диана Науседене, Эмине Эрдоган и Агати Дуди.

Что происходит в Охматдете во время войны
Что происходит в Охматдете во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Наші діти обов’язково вилікуються, серед іншого й від психологічних травм, щоб жити в мирній Україні. Це дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе.

Что происходит в Охматдете во время войны
Что происходит в Охматдете во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Что происходит в Охматдете во время войны
Что происходит в Охматдете во время войны / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Читайте также: Потерялся ребенок. Что делать: в Украине создали Telegram-канал с оперативной информацией

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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