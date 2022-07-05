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Летняя ангина или тонзиллит – доктор Комаровский рассказал о разнице и методах лечения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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5 июля, 07:00
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При боли в горле некоторые сами себе диагностируют ангину и начинают принимать антибиотики, что неправильно. Евгений Комаровский советует закалять горло холодной пищей
В большинстве случаев боль в горле вызывается хроническим тонзиллитом, а не ангиной: при этом полезно есть мороженое и другую холодную еду
В большинстве случаев боль в горле вызывается хроническим тонзиллитом, а не ангиной: при этом полезно есть мороженое и другую холодную еду / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

В большинстве случаев боль в горле вызывается хроническим тонзиллитом, а не ангиной: то есть не острым воспалительным процессом в миндалинах. Что же делать, если часто болит горло – ответил Евгений Комаровский в своем инстаграме.

Тонзиллит – воспаление миндалин, оно может быть острым или хроническим, вызываться вирусами, бактериями или другими возбудителями. Часто путают эти два состояния и при малейшей боли в горле считают, что у взрослого или ребенка ангина и начинают принимать антибиотики.

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Но лечение антибиотиками требуется именно при бактериальной ангине – остром воспалительном процессе, с высокой температурой и гнойными выделениями из миндалин, вызванном в основном β-гемолитическим стрептококком. И лечение в таком случае назначает врач.

Лечение антибиотиками требуется именно при бактериальной ангине – остром воспалительном процессе, с высокой температурой и гнойными выделениями
Лечение антибиотиками требуется именно при бактериальной ангине – остром воспалительном процессе, с высокой температурой и гнойными выделениями / Фото: Depositphotos

У большинства же людей происходит рецидив хронического тонзиллита: периодически возникает воспаление в миндалинах, но это не значит, что там постоянный очаг бактериальной инфекции. Просто даже на самую незначительную вирусную инфекцию или переохлаждение миндалины реагируют воспалительным процессом.

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Большое значение в развитии хронического тонзиллита имеет наследованный фактор, то есть если папа и мама часто им болеют, то у ребенка будет эта же проблема. Как же лечить ангину и тонзиллит?

Удалять миндалины следует, только если хронический тонзиллит сильно негативно влияет на качество вашей жизни, – говорит кандидат медицинских наук,- то есть если проблема наследственная, рецидив происходит по 4-5 раз в год, даже при малейшем переохлаждении или употреблении холодной еды.

А холодная вода и пища – как раз главный метод профилактики и лечения проблем с горлом, отмечает Евгений Комаровский. Именно улучшение местного кровообращения в миндалинах, что достигается регулярным холодным питьем или тем же мороженым, помогает как в лечении хронического тонзиллита, так и в его профилактике.

Если вы не привыкли к такому, то сейчас, летом самое время начинать есть регулярно мороженое пить холодные напитки и т.д.,- говорит доктор Комаровский,- главное, не прекращать это делать, если почувствуете дискомфорт, вы скоро привыкните.

Также мы писали о сайте, где узнать про здоровье во время войны.

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Еще узнайте советы доктора Комаровского, как защитить ребенка от мин.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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