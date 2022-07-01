От отравления до ПТСР – создан сайт, где узнать про здоровье во время войны

Чтобы подержать физическое и ментальное здоровье украинцев, создана информационная платформа "Береги себя". Здесь собрана проверенная, то есть доказательная медицинская информация на разные темы – от обострения хронических заболеваний или новых инфекций до советов, как поддержать свое ментальное здоровье, сообщает Центр общественного здоровья.
Ответы на волнующие медицинские вопросы дают врачи, ученые, медицинские журналисты, всего на сайте 8 тематических разделов, где можно найти ответы на такие вопросы, как
- Что делать во время чрезвычайных военных ситуаций
- Как заботиться о своем здоровье во время войны
- Какие бывают инфекции и хронические болезни
- Что делать при отравлениях и проблемах с пищеварением
- Какие прививки особенно важны во время войны
- Как действовать, если получил травму, ожог, перелом
- Как поддерживать женское здоровье
- Как поддержать метальное здоровье и нервную систему.
В рамках проекта "Береги себя" также состоится серия онлайн-лекций с доказательными врачами о здоровье в возрасте после 60 лет. Также организаторы расскажут о наборах личной гигиены и создадут информационные брошюры об особенностях ухода в условиях длительного пребывания в укрытиях, в том числе с ограниченным доступом к воде.
Наборы и брошюры будут переданы женщинам в зоны боевых действий через волонтерские и партнерские организации. Помните, забота о здоровье делает нас сильнее, выносливее и предоставляет ресурс для борьбы с врагом. Не откладывайте заботу о себе до лучших времен!
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