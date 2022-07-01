От отравления до ПТСР – создан сайт, где узнать про здоровье во время войны

Как поддержать здоровье во время войны, справиться со стрессом, оказать помощь при травме и не только – ответы можно найти на новой медицинской платформе "Береги себя"

Создан сайт, где можно узнать про здоровье во время войны - от отравления до ПТСР / Фото: freepik.com

Чтобы подержать физическое и ментальное здоровье украинцев, создана информационная платформа "Береги себя". Здесь собрана проверенная, то есть доказательная медицинская информация на разные темы – от обострения хронических заболеваний или новых инфекций до советов, как поддержать свое ментальное здоровье, сообщает Центр общественного здоровья.

На сайте "Береги себя" 8 тематических разделов, где можно найти ответы на вопросы физического и ментального здоровья / Фото: freepik.com

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Ответы на волнующие медицинские вопросы дают врачи, ученые, медицинские журналисты, всего на сайте 8 тематических разделов, где можно найти ответы на такие вопросы, как

Что делать во время чрезвычайных военных ситуаций Как заботиться о своем здоровье во время войны Какие бывают инфекции и хронические болезни Что делать при отравлениях и проблемах с пищеварением Какие прививки особенно важны во время войны Как действовать, если получил травму, ожог, перелом Как поддерживать женское здоровье Как поддержать метальное здоровье и нервную систему.

В рамках проекта "Береги себя" также состоится серия онлайн-лекций с доказательными врачами о здоровье в возрасте после 60 лет. Также организаторы расскажут о наборах личной гигиены и создадут информационные брошюры об особенностях ухода в условиях длительного пребывания в укрытиях, в том числе с ограниченным доступом к воде.

На сайте "Бреги себя" ответы на волнующие вопросы относительно здоровья дают врачи, ученые, медицинские журналисты / Фото: moz.gov.ua

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Наборы и брошюры будут переданы женщинам в зоны боевых действий через волонтерские и партнерские организации. Помните, забота о здоровье делает нас сильнее, выносливее и предоставляет ресурс для борьбы с врагом. Не откладывайте заботу о себе до лучших времен!

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