Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Куди піти у Києві

Босоніжки на літо
СЬОГОДНІ Life Здорово

Літня ангіна або тонзиліт – лікар Комаровський розповів про різницю та методи лікування

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
При болю в горлі деякі самі діагностують ангіну і починають приймати антибіотики, що неправильно. Євген Комаровський радить загартовувати горло холодною їжею
У більшості випадків біль у горлі викликається хронічним тонзилітом, а не ангіною: при цьому корисно їсти морозиво та іншу холодну їжу
У більшості випадків біль у горлі викликається хронічним тонзилітом, а не ангіною: при цьому корисно їсти морозиво та іншу холодну їжу / Фото: Колаж: Сьогодні,

У більшості випадків біль у горлі викликається хронічним тонзилітом , а не ангіною: тобто не гострим запальним процесом у мигдаликах. Що ж робити, якщо часто болить горло – відповів Євген Комаровський у своєму інстаграмі.

Тонзиліт – запалення мигдаликів, воно може бути гострим чи хронічним, викликатись вірусами, бактеріями чи іншими збудниками. Часто плутають ці два стани і при найменшому болі в горлі вважають, що у дорослого або дитини ангіна і починають приймати антибіотики.

Реклама

Але лікування антибіотиками потрібне саме при бактеріальній ангіні – це гострий запальний процес, з високою температурою та гнійними виділеннями з мигдаликів, викликаний в основному β-гемолітичним стрептококом. І лікування у такому разі призначає лікар.

Лікування антибіотиками потрібне саме при бактеріальній ангіні – гострому запальному процесі, з високою температурою та гнійними виділеннями.
Лікування антибіотиками потрібне саме при бактеріальній ангіні – гострому запальному процесі, з високою температурою та гнійними виділеннями.

У більшості ж людей відбувається рецидив хронічного тонзиліту: періодично виникає запалення в мигдаликах, але це не означає, що там постійне вогнище бактеріальної інфекції. Просто навіть на незначну вірусну інфекцію або переохолодження мигдалини реагують запальним процесом.

Реклама

Велике значення у розвитку хронічного тонзиліту має успадкований фактор, тобто якщо тато і мама часто на нього хворіють, то у дитини буде ця ж проблема. Як же лікувати ангіну та тонзиліт?

Видаляти мигдалики слід, тільки якщо хронічний тонзиліт дуже негативно впливає на якість вашого життя, – каже кандидат медичних наук, – тобто якщо проблема спадкова, рецидив відбувається по 4-5 разів на рік, навіть за найменшого переохолодження або вживання холодної їжі.

А холодна вода та їжа – якраз головний метод профілактики та лікування проблем із горлом, зазначає Євген Комаровський. Саме покращення місцевого кровообігу в мигдаликах, що досягається регулярним холодним питтям або тим же морозивом, допомагає як у лікуванні хронічного тонзиліту, так і в його профілактиці.

Якщо ви не звикли до такого, то зараз, влітку саме час починати їсти регулярно морозиво пити холодні напої тощо, – каже доктор Комаровський, – головне, не припиняти це робити, якщо відчуєте дискомфорт, ви скоро звикнете.

Також ми писали про сайт, де дізнатися про здоров'я під час війни.

Реклама

Ще дізнайтеся поради лікаря Комаровського, як захистити дитину від мін.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти