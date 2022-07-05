Літня ангіна або тонзиліт – лікар Комаровський розповів про різницю та методи лікування

При болю в горлі деякі самі діагностують ангіну і починають приймати антибіотики, що неправильно. Євген Комаровський радить загартовувати горло холодною їжею

У більшості випадків біль у горлі викликається хронічним тонзилітом, а не ангіною: при цьому корисно їсти морозиво та іншу холодну їжу / Фото: Колаж: Сьогодні,

У більшості випадків біль у горлі викликається хронічним тонзилітом , а не ангіною: тобто не гострим запальним процесом у мигдаликах. Що ж робити, якщо часто болить горло – відповів Євген Комаровський у своєму інстаграмі.

Тонзиліт – запалення мигдаликів, воно може бути гострим чи хронічним, викликатись вірусами, бактеріями чи іншими збудниками. Часто плутають ці два стани і при найменшому болі в горлі вважають, що у дорослого або дитини ангіна і починають приймати антибіотики.

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Але лікування антибіотиками потрібне саме при бактеріальній ангіні – це гострий запальний процес, з високою температурою та гнійними виділеннями з мигдаликів, викликаний в основному β-гемолітичним стрептококом. І лікування у такому разі призначає лікар.

Лікування антибіотиками потрібне саме при бактеріальній ангіні – гострому запальному процесі, з високою температурою та гнійними виділеннями.

У більшості ж людей відбувається рецидив хронічного тонзиліту: періодично виникає запалення в мигдаликах, але це не означає, що там постійне вогнище бактеріальної інфекції. Просто навіть на незначну вірусну інфекцію або переохолодження мигдалини реагують запальним процесом.

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Велике значення у розвитку хронічного тонзиліту має успадкований фактор, тобто якщо тато і мама часто на нього хворіють, то у дитини буде ця ж проблема. Як же лікувати ангіну та тонзиліт?

Видаляти мигдалики слід, тільки якщо хронічний тонзиліт дуже негативно впливає на якість вашого життя, – каже кандидат медичних наук, – тобто якщо проблема спадкова, рецидив відбувається по 4-5 разів на рік, навіть за найменшого переохолодження або вживання холодної їжі.

А холодна вода та їжа – якраз головний метод профілактики та лікування проблем із горлом, зазначає Євген Комаровський. Саме покращення місцевого кровообігу в мигдаликах, що досягається регулярним холодним питтям або тим же морозивом, допомагає як у лікуванні хронічного тонзиліту, так і в його профілактиці.

Якщо ви не звикли до такого, то зараз, влітку саме час починати їсти регулярно морозиво пити холодні напої тощо, – каже доктор Комаровський, – головне, не припиняти це робити, якщо відчуєте дискомфорт, ви скоро звикнете.

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