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Как защитить ребенка от мин – доктор Комаровский ответил на 5 вопросов родителей

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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28 июня, 07:00
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Доктор Комаровский советует не игнорировать предупредительные знаки, не поднимать ничего на улице, чтобы избежать взрыва боеприпаса. Нашли странный предмет – звоните 101
Чтобы защитить себя и ребенка от мин, доктор Комаровский советует не игнорировать предупреждения
Чтобы защитить себя и ребенка от мин, доктор Комаровский советует не игнорировать предупреждения / Фото: rau.ua, Коллаж: Сегодня

К сожалению, из-за нападения России на улицах полно опасных вражеских боеприпасов, некоторые из них рашисты прячут в детские игрушки. Популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграме ответил на пять самых частых родительских вопросов относительно боеприпасов и взрывных устройств.

1. Часто родители спрашивают, что делать, если нашли подозрительный предмет – и можно ли его самостоятельно обезвредить. Нет, если вы нашли мину – то оставьте ее спасателям или сапером. У вас нет необходимых навыков разминирования, поэтому не трогайте боеприпасы на улицах, и в любых других местах.

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Нет, если вы нашли мину – то оставьте ее спасателям или сапером. У вас нет необходимых навыков разминирования
Нет, если вы нашли мину – то оставьте ее спасателям или сапером. У вас нет необходимых навыков разминирования / Фото: ГСЧС

2. Чтобы понять, что территория заминирована, обращайте внимание не только на знаки "Стоп, мины" с черепом и костями. Такая территория может быть огорожена просто полосатой красно-белой лентой. Не ходите туда и не пускайте детей.

3. Если вы или ребенок взял в руки игрушку, в которой сразу не заметил мину – то она может взорваться не сразу. А может и сразу, от малейшего движения. Не допускайте таких ситуаций.

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4. Не подходите к подозрительным предметам, если нашли – сразу звоните 101.

5. Самая маленькая мина – "лепесток" или "бабочка", размером с ладонь подростка. Этот боеприпас не менее опасен, чем большие мины, поэтому никогда ничего не трогайте сами, звоните спасателям или в полицию.

Также мы писали, как безопасно провести пикник и не пострадать от боеприпасов.

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Также вспомните, что делать, если нашли подозрительный боеприпас или предмет.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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