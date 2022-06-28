Как защитить ребенка от мин – доктор Комаровский ответил на 5 вопросов родителей

Доктор Комаровский советует не игнорировать предупредительные знаки, не поднимать ничего на улице, чтобы избежать взрыва боеприпаса. Нашли странный предмет – звоните 101

Чтобы защитить себя и ребенка от мин, доктор Комаровский советует не игнорировать предупреждения / Фото: rau.ua, Коллаж: Сегодня

К сожалению, из-за нападения России на улицах полно опасных вражеских боеприпасов, некоторые из них рашисты прячут в детские игрушки. Популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграме ответил на пять самых частых родительских вопросов относительно боеприпасов и взрывных устройств.

1. Часто родители спрашивают, что делать, если нашли подозрительный предмет – и можно ли его самостоятельно обезвредить. Нет, если вы нашли мину – то оставьте ее спасателям или сапером. У вас нет необходимых навыков разминирования, поэтому не трогайте боеприпасы на улицах, и в любых других местах.

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Нет, если вы нашли мину – то оставьте ее спасателям или сапером. У вас нет необходимых навыков разминирования / Фото: ГСЧС

2. Чтобы понять, что территория заминирована, обращайте внимание не только на знаки "Стоп, мины" с черепом и костями. Такая территория может быть огорожена просто полосатой красно-белой лентой. Не ходите туда и не пускайте детей.

3. Если вы или ребенок взял в руки игрушку, в которой сразу не заметил мину – то она может взорваться не сразу. А может и сразу, от малейшего движения. Не допускайте таких ситуаций.

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4. Не подходите к подозрительным предметам, если нашли – сразу звоните 101.

5. Самая маленькая мина – "лепесток" или "бабочка", размером с ладонь подростка. Этот боеприпас не менее опасен, чем большие мины, поэтому никогда ничего не трогайте сами, звоните спасателям или в полицию.

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Также вспомните, что делать, если нашли подозрительный боеприпас или предмет.