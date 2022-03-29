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Як зробити памперс із пелюшки і чи можна плакати при дітях – ці та інші поради батькам від ЮНІСЕФ

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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29 березня, 12:55
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Зробити підгузник з пелюшки, якщо немає памперса, пояснити малюкові, чому мама плаче, дотримуватися гігієни в умовах війни і не лише допоможуть поради фахівців
Зробити памперс можна з пелюшки, якщо немає звичайного, а якщо довелося плакати при дітях, не звинувачуйте себе за це
Зробити памперс можна з пелюшки, якщо немає звичайного, а якщо довелося плакати при дітях, не звинувачуйте себе за це / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Через напад Росії на Україну мільйони батьків та дітей годинами живуть у бомбосховищах або покинули свої будинки, у результаті з'явилися складнощі з емоційним здоров'ям, дотриманням гігієни, щепленням, грудним вигодовуванням, дитячим харчуванням тощо..

ЮНІСЕФ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) зібрали відповіді на ці та інші важливі питання в одній брошурі, яку ви можете скачати безкоштовно.

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Найважливіше – пам'ятати про правило "спокійні батьки – спокійні діти". Тому обіймайте дітей, пояснюйте, відволікайте – це основні засоби, як їх підтримати. Якщо ви розплакалися при дитині, не треба говорити, що мамі чи татові просто потрапило щось в око. Потрібно пояснити свою поведінку відповідно до віку вашої дитини.

Обіймайте дітей, пояснюйте, відволікайте – це основні способи, як їх підтримати під час війни
Обіймайте дітей, пояснюйте, відволікайте – це основні способи, як їх підтримати під час війни / Фото: freepik.com

Можна сказати: "Я сумую, я засмучена. Мамі зараз треба трохи посумувати. Якщо хочеш – пожалій мене. Якщо ні – піди пограйся". Важливо, щоб дитина розуміла, що і у мами, і у тата емоції теж бувають різні та що це – нормально.

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Крім стресу від бойових дій, безліч стресових ситуацій створює відсутність нормальних побутових умов, до яких ми звикли, особливо відсутність засобів гігієни .

Зробити підгузник з марлі можна лише за три кроки, це допоможе малюкові, якщо з памперсами виникли перебої та їх ніде буде взяти
Зробити підгузник з марлі можна лише за три кроки, це допоможе малюкові, якщо з памперсами виникли перебої та їх ніде буде взяти / Фото: unicef.org

Тут доводиться викручуватись підручними засобами. Наприклад, якщо для малюка немає можливості дістати памперси, ви можете самі зробити підгузник з пелюшки чи марлі.

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Якщо для малюка немає можливості дістати памперси, ви можете зробити підгузок з пелюшки
Якщо для малюка немає можливості дістати памперси, ви можете зробити підгузок з пелюшки / Фото: unicef.org

Щоб зберігати баланс, думайте про майбутнє, а не минуле. Мрійте, плануйте, обговорюйте з дітьми, що ви зробите передусім після перемоги. Такі роздуми та розмови заспокоюють та стабілізують нервову систему. І не звинувачуйте себе в тому, що сталося, або в тому, що ви щось зробили не так. Ви зробили все, що могли зараз. Крапка.

Якщо у дитини почалися панічні атаки, читайте: "Панічні атаки в дітей віком – що робити батькам, поради доктора Комаровського".

Якщо ж ви тільки довідалися, що вагітні, вам допоможе стаття: "Вагітність під час бойових дій – що робити, якщо тільки дізналася, і як зберегти здоров'я".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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