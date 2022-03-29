Як зробити памперс із пелюшки і чи можна плакати при дітях – ці та інші поради батькам від ЮНІСЕФ

Через напад Росії на Україну мільйони батьків та дітей годинами живуть у бомбосховищах або покинули свої будинки, у результаті з'явилися складнощі з емоційним здоров'ям, дотриманням гігієни, щепленням, грудним вигодовуванням, дитячим харчуванням тощо..
ЮНІСЕФ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) зібрали відповіді на ці та інші важливі питання в одній брошурі, яку ви можете скачати безкоштовно.
Найважливіше – пам'ятати про правило "спокійні батьки – спокійні діти". Тому обіймайте дітей, пояснюйте, відволікайте – це основні засоби, як їх підтримати. Якщо ви розплакалися при дитині, не треба говорити, що мамі чи татові просто потрапило щось в око. Потрібно пояснити свою поведінку відповідно до віку вашої дитини.
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Можна сказати: "Я сумую, я засмучена. Мамі зараз треба трохи посумувати. Якщо хочеш – пожалій мене. Якщо ні – піди пограйся". Важливо, щоб дитина розуміла, що і у мами, і у тата емоції теж бувають різні та що це – нормально.
Крім стресу від бойових дій, безліч стресових ситуацій створює відсутність нормальних побутових умов, до яких ми звикли, особливо відсутність засобів гігієни .
Тут доводиться викручуватись підручними засобами. Наприклад, якщо для малюка немає можливості дістати памперси, ви можете самі зробити підгузник з пелюшки чи марлі.
Щоб зберігати баланс, думайте про майбутнє, а не минуле. Мрійте, плануйте, обговорюйте з дітьми, що ви зробите передусім після перемоги. Такі роздуми та розмови заспокоюють та стабілізують нервову систему. І не звинувачуйте себе в тому, що сталося, або в тому, що ви щось зробили не так. Ви зробили все, що могли зараз. Крапка.
Якщо у дитини почалися панічні атаки, читайте: "Панічні атаки в дітей віком – що робити батькам, поради доктора Комаровського".
Якщо ж ви тільки довідалися, що вагітні, вам допоможе стаття: "Вагітність під час бойових дій – що робити, якщо тільки дізналася, і як зберегти здоров'я".