Беременность во время боевых действий – что делать, если только узнала и как сохранить здоровье

Если узнала, что беременна во время войны – нужно начать принимать фолиевую кислоту, валериану и скорее связаться с врачом. Что еще делать – в статье

Если женщина узнала про беременность во время боевых действий, то нужно как можно скорее выехать в безопасное место / Фото: freepik.com

Если вокруг вас – обстрелы российскими войсками и опасность, а вы узнали про беременность, то самое важное ограничить количество потребляемой информации о войне. Это важно и для вас, и для здоровья будущего малыша.

Что делать, если узнала про беременность – с чего начать

Если возможности сразу обратиться к врачу нет, а тест на беременность положительный, то попробуйте сами рассчитать примерный срок беременности. Так, с отсчет ведите с 1 дня последней менструации: если она была в понедельник, то каждая новая неделя будет наступать в понедельник.

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Еще удобнее пользоваться специальным приложением для беременных, программа сама подсчитает все за вас, сделайте это пожалуйста это важная информация, которую вы потом сообщите врачу.

Самое главное сейчас – это состояние самой будущей мамы и малыша, поэтому максимально абстрагируйтесь от негативных новостей и берегите психику / Фото: Unsplash

Помните, что самое главное сейчас – это состояние самой будущей мамы и малыша. Поэтому для поддержки здоровья начните (рекомендации касаются тех, у кого первый триместр беременности – то есть срок до (3,5 месяцев):

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прием фолиевой кислоты 400 мкг/ 1 раз в день. Если уже принимаете, то продолжайте до 12 недель беременности

перестаньте пить алкоголь, нужно бросить курить, если курите, лекарства тоже сейчас тоже не следует принимать. Кроме тех, которые вы принимаете на постоянной основе при наличие хронических болезней.

если вы в неспокойной обстановке, то важно переехать в ту область, где ведется минимум боевых действий. Это сложно, но важно для самой будущей мамы и ребенка, и винить себя за переезд не нужно! Вы должны быть в безопасности.

Поддержать нервную систему поможет экстракт валерианы, пейте по 1 таблетке 3 раза в день, это не навредит будущему малышу.

Как встать на учет по беременности при переезде

Когда срок беременности достигнет 9-10 недель (около 2-3 месяцев) обязательно нужно стать на учет по беременности. Это можно сделать в любой государственной поликлинике или частной кинике, в городе куда вы переедете. Если есть возможность сдать анализы, то можно идти г акушеру-гинекологу уже с ними.

Когда срок беременности достигнет 9-10 недель (около 2-3 / Фото: Unsplash

На 11–13 неделе беременности обязательно нужно пройти обследование под названием "Пренатальный скрининг первого триместра беременности". Какие лабораторные исследования и анализы входят в этот скрининг? Почему обязательно нужно сделать УЗИ и на каком сроке? Что делать, если начал болеть низ живота и началось кровотечение – памятку, которая поможет сохранить беременность, выносить и родить здорового малыша, читайте на Vogue.ua.

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Если же вы постоянно в стрессе и хочется сладкого, то узнайте почему, читайте "Почему при стрессе тянет на сладкое и какие сладости можно есть – рассказал семейный врач".

Если же вам скоро рожать, то узнайте про роды во время войны – где помогут бесплатно и куда звонить будущей маме.