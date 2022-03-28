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Беременность во время боевых действий – что делать, если только узнала и как сохранить здоровье

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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28 марта, 14:00
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Если узнала, что беременна во время войны – нужно начать принимать фолиевую кислоту, валериану и скорее связаться с врачом. Что еще делать – в статье
Если женщина узнала про беременность во время боевых действий, то нужно как можно скорее выехать в безопасное место
Если женщина узнала про беременность во время боевых действий, то нужно как можно скорее выехать в безопасное место / Фото: freepik.com

Если вокруг вас – обстрелы российскими войсками и опасность, а вы узнали про беременность, то самое важное ограничить количество потребляемой информации о войне. Это важно и для вас, и для здоровья будущего малыша.

Что делать, если узнала про беременность – с чего начать

Если возможности сразу обратиться к врачу нет, а тест на беременность положительный, то попробуйте сами рассчитать примерный срок беременности. Так, с отсчет ведите с 1 дня последней менструации: если она была в понедельник, то каждая новая неделя будет наступать в понедельник.

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Еще удобнее пользоваться специальным приложением для беременных, программа сама подсчитает все за вас, сделайте это пожалуйста это важная информация, которую вы потом сообщите врачу.

Самое главное сейчас – это состояние самой будущей мамы и малыша, поэтому максимально абстрагируйтесь от негативных новостей и берегите психику
Самое главное сейчас – это состояние самой будущей мамы и малыша, поэтому максимально абстрагируйтесь от негативных новостей и берегите психику / Фото: Unsplash

Помните, что самое главное сейчас – это состояние самой будущей мамы и малыша. Поэтому для поддержки здоровья начните (рекомендации касаются тех, у кого первый триместр беременности – то есть срок до (3,5 месяцев):

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  • прием фолиевой кислоты 400 мкг/ 1 раз в день. Если уже принимаете, то продолжайте до 12 недель беременности
  • перестаньте пить алкоголь, нужно бросить курить, если курите, лекарства тоже сейчас тоже не следует принимать. Кроме тех, которые вы принимаете на постоянной основе при наличие хронических болезней.
  • если вы в неспокойной обстановке, то важно переехать в ту область, где ведется минимум боевых действий. Это сложно, но важно для самой будущей мамы и ребенка, и винить себя за переезд не нужно! Вы должны быть в безопасности.
  • Поддержать нервную систему поможет экстракт валерианы, пейте по 1 таблетке 3 раза в день, это не навредит будущему малышу.

Как встать на учет по беременности при переезде

Когда срок беременности достигнет 9-10 недель (около 2-3 месяцев) обязательно нужно стать на учет по беременности. Это можно сделать в любой государственной поликлинике или частной кинике, в городе куда вы переедете. Если есть возможность сдать анализы, то можно идти г акушеру-гинекологу уже с ними.

Когда срок беременности достигнет 9-10 недель (около 2-3
Когда срок беременности достигнет 9-10 недель (около 2-3 / Фото: Unsplash

На 11–13 неделе беременности обязательно нужно пройти обследование под названием "Пренатальный скрининг первого триместра беременности". Какие лабораторные исследования и анализы входят в этот скрининг? Почему обязательно нужно сделать УЗИ и на каком сроке? Что делать, если начал болеть низ живота и началось кровотечение – памятку, которая поможет сохранить беременность, выносить и родить здорового малыша, читайте на Vogue.ua.

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Если же вы постоянно в стрессе и хочется сладкого, то узнайте почему, читайте "Почему при стрессе тянет на сладкое и какие сладости можно есть – рассказал семейный врач".

Если же вам скоро рожать, то узнайте про роды во время войны – где помогут бесплатно и куда звонить будущей маме.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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