Дикие грибы: стоит ли есть и как избежать отравления

Грибы не несут особой пользы, а отравиться можно даже съедобными опятами или лисичками, которые мы едим каждый сезон. Как этого избежать – в материале

Избежать отравления грибами можно, если уметь их правильно собирать и есть термически обработанными / Фото: freepik.com

Если вы – заядлый поклонник "тихой охоты", то старайтесь съесть собранный урожай грибов как можно скорее. Сегодня, в Европейский день грибов, поговорим, как избежать отравления, несут ли грибы пищевую ценность для организма и что делать, если после поедания грибов стало плохо – мы узнали об этом у диетолога, врача спортивной медицины и аллерголога, основателя Диет-центра здорового питания доктора Куща Александра Куща, а также в МОЗ Украины.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Полезны ли вообще грибы или нет?

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С точки зрения диетологии, грибы ценны только своими вкусовыми качествами. И их следует использовать в качестве пищевой добавки, а не как продукт, который наполнил бы наш организм полезными микроэлементами или витаминами.

Дикие грибы ценны в качестве пищевой добавки, а не как полезный для здоровья продукт / Фото: unsplash.com

Грибы сами по себе высококалорийные, в них много азотистых веществ, особенно хитина, который не переваривается нашей системой пищеварения. Однако можно отравиться теми съедобными грибами, которые человек хорошо знает, часто собирает и ест. Потому что грибница собирает все сточные воды.

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Поэтому даже съедобные грибы, собранные в экологически плохом месте – опасны, они становятся токсичными. Если вы уверены, что грибы выращены в экологически чистых условиях, то их можно есть. Такие грибы не нуждаются в усиленной термической обработке – их не только жарят, но также варят, солят, маринуют.

Можно ли снизить токсины в грибах, если их почистить и долго варить?

Чаще всего люди путают ядовитые грибы со съедобными и поэтому травятся. Способа приготовления, который бы полностью "убил" в грибах токсины и сделал бы их безопасными, не существует, даже если грибы почистить и долго варить.

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Также отравление могут вызвать съедобные перезрелые или несвежие дикорастущие грибы: в них накапливаются токсины, которые получаются в процессе распада белков. Поэтому собранные грибы не следует долго хранить. Единственный 100% способ не отравиться дикорастущими грибами – это не есть их вообще.

Как понять, что отравился грибами: симптомы отравления

После употребления грибов симптомы отравления могут проявиться как через минуты 20 после еды, так и спустя несколько часов. При отравлении грибами возникают:

резкая боль в животе,

тошнота, рвота, обильное слюноотделение, понос,

потливость, высокая температура,

обморок,

судороги, галлюцинации,

онемение конечностей.

Нужно срочно вызвать скорую помощь, поскольку длительное действие токсинов на внутренние органы приведет к смерти.

Как правильно оказать помощь при отравлении грибами

Пока едет "скорая", нужно промыть желудок пострадавшему, давать ему пить много воды, вызвать рвоту и принять сорбенты. Лечение при грибном отравлении будет только под наблюдением, поскольку нужно грамотно и эффективно очистить организм от токсинов, это возможно только в больнице.

Если отравились грибами, то категорически нельзя пить алкоголь, есть любую еду, молочные и кисломолочные продукты. Это ускорит всасывание токсинов. Не выбрасывайте остатки грибов – они понадобятся медикам для лабораторного анализа.

Помните, что дикорастущие грибы нельзя есть беременным, кормящим мамам, детям до 12 лет, людям с грибковыми болезнями, пожилым.

Как снизить вероятность отравления грибами

Если вы все-таки решили собирать и есть дикорастущие грибы, то не берите слишком молодые или старые, поврежденные. Внимательно их осматривайте, не собирайте грибы вблизи трасс, территорий, неподалеку от которых есть производство, даже если вы – грибник со стажем.

Даже если грибы почистить и долго варить, это не убьет в них имеющиеся токсины / Фото: unsplash.com

Не стоит собрать грибы в сухую погоду, потому что тогда они пересыхают и концентрация токсинов в них увеличивается. Поэтому собирать грибы рекомендуют в дождливую погоду. Дикие грибы следует варить в соленой воде не менее полутора часов, прежде чем есть или подвергать дальнейшей термической обработке.

Не покупайте дикорастущие грибы на стихийных рынках. А чтобы не рисковать здоровьем, лучше заменить дикорастущие грибы теми, что выращивают искусственно: такие грибы имеют сертификаты качества и подлежат контролю.