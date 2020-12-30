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"Бути поруч" – всеукраинская социально-образовательная кампания для помощи онкобольным и их близким

Сегодня, 16:39

Онкологический диагноз – это серьезное испытание для любого человека

В Украине живет около 1,2 миллиона людей с онкологией, и каждый год эта цифра увеличивается на 140 тысяч новых случаев. И хотя ученым удалось сделать огромный шаг вперед в сфере лечения большинства видов рака, в нашем обществе, к сожалению, и сейчас существует много мифов и предрассудков, с которыми сталкивается каждый, кто когда-либо слышал диагноз "рак" в свой адрес.

Онкологический диагноз – это серьезное испытание для любого человека, и его тяжело принять как физически, так и психологически. Но не меньшим ударом становится такая новость для родных онкопациента, ведь часто они берут на себя большую часть его тревог, становятся поддержкой для больного в это сложное время.

Чтобы повысить информированность людей о разных аспектах проблемы онкологии, способствовать улучшению эффективности терапии и качества жизни онкобольных в Украине была запущена социально-образовательная кампания "Бути поруч", созданная при поддержке компании "Нутриция" – ведущего эксперта в сфере производства специализированного питания в Европе.

Детальнее о проекте "Бути поруч" – по ссылке.

На всеукраинской онлайн-платформе проекта можно найти ответы экспертов-онкопсихологов на множество важных вопросов, например, как принять свой диагноз, подготовиться к терапии, организовать режим питания и пр., а также познакомиться с реальными историями людей, которые смогли победить рак. Близким онкобольных может пригодиться информация о том, как лучше общаться с таким человеком, о группах поддержки для родственников онкопациентов и пр.

Особое внимание проект "Бути поруч" уделяет предоставлению актуальной информации о проблеме онкологии и методах лечения, в частности, для борьбы с канцерофобией в обществе. На платформе можно найти информацию об основных связанных с раком мифах и информацию от ведущих врачей – экспертов Национального института рака.

Отдельный раздел проекта посвящен информации о правильном и специализированном питании в период лечения. Там есть советы по организации оптимального рациона, по полезным и, наоборот, вредным продуктам, а также по путям преодоления такой частой, но серьезной проблемы людей с онкодиагнозом, как потеря веса, в том числе из-за отсутствия аппетита.

К тому же в рамках проекта в сентябре 2020 года началась серия бесплатных образовательных вебинаров "Бути поруч" при участии специалистов и пациентов. На них будут обсуждаться самые распространенные вопросы, с которыми сталкиваются как сами онкопациенты, так и их родные, друзья и коллеги. Узнать расписание и темы будущих вебинаров и зарегистрироваться на них можно на странице проекта в разделе "События".

Хотя путь борьбы с онкологией длительный и непростой, важно понимать, что ее можно преодолеть, если вовремя обратиться за медицинской и, что очень важно, психологической помощью и получить качественную информацию о своей болезни и путях ее комплексного лечения.

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рак онкология Нутриция Бути поруч
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