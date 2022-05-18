Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Трендовые украшения

Флешмоб Никитюк

Бесплатно в Канаду

Сезонная аллергия

Учеба за границей

Герои Азовстали
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Украинский дизайнер создаст коллекцию для Gucci

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вита Кин поделилась потрясающей новостью о том, что ее выбрали создать капсульную коллекцию вещей для итальянского модного дома Gucci. Читайте подробности в материале
Украинский дизайнер Вита Кин создаст капсулу для Gucci
Украинский дизайнер Вита Кин создаст капсулу для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

Украинский дизайнер Вита Кин создаст капсульную коллекцию для Gucci. Вещи появятся в продаже уже завтра, 19 мая в онлайн концепт-сторе Gucci Vault.

В официальном Instagram-аккаунте Gucci опубликовали два коллажа, созданных фотографом Максом Сидентопфом. На иллюстрациях запечатлены винтажные сумки Gucci Blondie из коллекции Vault рядом с платьями от Vita Kin.

Реклама

Релиз коллекции Vita Kin для Gucci
Релиз коллекции Vita Kin для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

Как сообщают в официальном релизе бренда, другие вещи из эксклюзивной коллекции Виты Кин появятся уже этим летом.

Релиз коллекции Vita Kin для Gucci
Релиз коллекции Vita Kin для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

Реклама

Напомним, Вита Кин создает одежду с национальными мотивами, возрождая традиционные украинские техники. Дизайнер провела много лет исследуя национальные коды, орнаменты, рисунки и традиции украинцев, которые трансформировались в невероятной красоты изделия.

Ее платья и вышиванки носят не только киевские инфлюенсеры, но и Деми Мур, Елена Зеленская, Анна Делло Руссо, Марина Порошенко, Дита фон Тиз, Флоренс Уэлч, Джамала и многие другие.

Издание The Wall Street Journal назвало вышиванки от Виты Кин самыми популярными летними платьями 2015 года. Ее наряды можно увидеть во множестве съемок для глянцевых изданий, а продаются они в мировых люксовых онлайн-ритейлерах.

Реклама

Вам будет интересно узнать, что Лилия Литковская показала коллекцию в Лондоне и призвала спасти украинцев

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Вещь дня
Панама Kalush
Тренд сезона 💕
Где купить
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять