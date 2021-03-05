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Как с помощью двух аксессуаров выглядеть стильно и сексуально

Сегодня, 14:43

15 марта на телеканале "Украина" состоится премьера мейковер-шоу "Місія: краса"

Иногда даже незначительные детали могут подчеркнуть вашу красоту и индивидуальность. Стилист и ведущий мейковер-шоу "Місія: краса", премьера которого состоится 15 марта на телеканале "Украина", Ильяс Сахтара объяснил, как простые вещи меняют look.

Уже 4 сезон подряд команда мейковер-шоу "Місія: краса" помогает его участникам правильно сочетать цвета, быть стильными и отлично выглядеть на работе, на праздниках или в компании друзей. Стилист телеканала "Украина" Ильяс Сахтара всегда дает советы, которые меняют представление людей о себе и о своем гардеробе. Герои программы убедились, что с помощью простых вещей, на которые мы порой не обращаем внимания, можно за считанные минуты сделать современным и стильным свой look.

Стилист и ведущий Ильяс Сахтара
Стилист и ведущий Ильяс Сахтара
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Например, есть два простых, но крутых аксессуара, надев которые вы будете выглядеть в первом случае – стильной, во втором – еще и очень сексуально.

Первый образ в стиле casual.

Украшение в виде ремня светлого цвета с навесными карманами. Эта оригинальная вещь подчеркивает стиль и указывает на ваш хороший вкус. Выберите красный комбинезон, белую футболку и бежевые кроссовки в сочетании с таким аксессуаром.

Второй образ для свиданий и party.

Фешен-украшение "портупея" напоминает военную тематику, но благодаря дизайнерам стало оригинальным аксессуаром. Например, его можно надеть с бандажным платьем. Портупея серебристого цвета сразу включает сексуальность, ведь эта модная вещь очень откровенно подчеркивает женские прелести. Мужчины вряд ли устоят, увидев такую девушку. А если вы выберете платье цвета фуксия, тогда готовьтесь… к признаниям и щедрым подаркам.

Что касается подарков, то и этот вопрос решается легко – в нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые помогут сделать приятно вашим близким и родным.

Но бандажное платье может позволить себе только девушка с идеальными формами, так как трикотажная ткань обтягивает фигуру и показывает все ее достоинства и недостатки.

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Чтобы быть заметной, нет смысла покупать чрезмерно яркие вещи. По словам стилиста, надо всего лишь помнить о простом секрете, который всегда работает, даже если вы выбирает простой look.

"В образе должен быть только один яркий акцент, – сказал ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара. – Например, вы надели джинсы-баллоны, короткий светлый свитер и стильные кеды белого цвета на высокой подошве. А сверху ярко-желтую куртку. Она и есть яркий акцент в вашем look".

Какой стиль в одежде был у Леси Украинки – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что надеть 8 Марта: готовые образы из Instagram.

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Источник: Сегодня
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