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ТОП-5 лайфхаків стиліста, як комбінувати речі між собою

Сьогодні, 10:21

Легко позбавляйтеся від тих речей, які не варто використовувати в одному образі

У вас багато одягу, але ви все одно не знаєте, що вдягнути? Тоді за допомогою порад стиліста і ведучого мейковер-шоу "Місія:краса" на телеканалі "Україна" ви зможете легко комбінувати речі, а також позбутися від тих, які не варто використовувати в одному образі.

Уже 4 сезон поспіль ведущий мейковер-шоу "Місія:краса" Ільяс Сахтара показує героям проекту, як легко можна поміняти свій гардероб і ставлення до себе, а також почати приділяти більше уваги своїй зовнішності. За допомогою ТОП-5 лайфхаків стиліста телеканалу "Україна" спробуйте зробити це прямо зараз.

Стиліст Ільяс Сахтара
Стиліст Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Лайфхак 1

Яскравий верх / низ – стриманий низ / верх. Коли є стрази, дірки або інші помітні деталі в нижній частині образу, то верхня частина look повинна бути суворішою. І навпаки.

Наприклад, якщо джинси з дірками і барвистими вставками, тоді до таких джинсів підійде футболка без яскравих нашивок та блискіток. Якщо футболка зі стразами або кольоровими вставками, які відразу привертають увагу, тоді джинси повинні бути без цих елементів.

Лайфхак 2

Об'ємний верх / низ – приталений низ / верх. Тобто якщо одяг робить об'ємною верхню частину фігури, тоді спідниця або штани повинні бути приталеними. І навпаки: об'ємний низ – приталений верх.

Наприклад, сорочка oversize і приталена спідниця. Якщо пишна спідниця, тоді облягаючий топ.

Атласна спідниця
Атласна спідниця
Фото: Pinterest

Лайфхак 3

Пишний верх / низ – акцент на низ / верх. Якщо у вас пишна нижня частина фігури, але ви хочете це приховати, тоді за допомогою одягу світлого кольору ви перенесете увагу на верхню частину. І навпаки: якщо пишна верхня частина – використовуйте світлу гаму для нижньої частини образу.

Наприклад, темні укорочені брюки і біла сорочка. Завдяки темному кольору стегна виглядають стрункішими, а фігура – легкою.

Лайфхак 4

Однотонний одяг + яскрава деталь. Якщо у вас однотонний look, підкресліть його за допомогою 1-2 яскравих деталей.

Наприклад, темно-зелений комбінезон + червоний пояс і кросівки. Синє плаття + яскраво-жовті туфлі і сережки. Якщо це чорне плаття oversize з відкритою горловиною, сміливо одягайте під неї білу футболку.

Фото: AFP

Лайфхак 5

У гардеробі завжди повинні бути базові речі. Якщо ви не знаєте, з чого почати зміни в образі, зробіть це за допомогою речей, які є основою базового гардероба:

  1. Чорна сукня.
  2. Спідниця-олівець нейтрального кольору. Наприклад, чорного, сірого або коричнево-сірого.
  3. Світла однотонна блуза.
  4. Штани. Якщо ви не любите їх носити, тоді бажано придбати спідницю або ще одну сукню.
  5. Піджак. Універсальні кольору: чорний, графіт або бежевий.

Шопінг може стати корисним, якщо купувати те, що вам дійсно потрібно і те, що допоможе вам виглядати стильно. А якщо не знаєте, що купити на презент близьким – скористайтеся нашим календарем подарунків на березень, щоб придбати щось цікаве, потрібне і не банальне.

Тренди в одязі цієї весни – дивіться відео:

Раніше ми з'ясовували, як виглядати стильно цієї весни – вибирайте екошкіру, мінімалістичні принти і відкривайте ключиці.

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мода одяг стиль
Джерело: Сьогодні
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