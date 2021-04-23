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Топ-3 идеи макияжа, для которых не нужно уметь краситься

Сегодня, 19:05

Их сможет повторить абсолютно каждая!

Вы уже знаете, как сделать модную прическу за считаные минуты. Теперь попробуем дополнить ее экспресс-макияжем. Чтобы повторить идеи из этой подборки, понадобится минимум средств и усилий. Стоит только заранее выровнять тон или хотя бы просто увлажнить кожу — и можно приступать! Разбираем на примерах, как сделать быстрый и трендовый макияж.

Цветные стрелки

Поскольку цветные карандаши не такие насыщенные как черные, рисовать ими стрелки быстрее. Даже с первой попытки линии получатся ровными. К тому же, их всегда можно слегка растушевать кистью — это не менее красиво.

Но чтобы добиться самого трендового эффекта, дорисуйте карандашом того же цвета стрелку над верхним веком. Занимает от силы минуту, но образ преображает кардинально.

Хайлайтер вместо теней

Тот случай, когда нейтральный макияж можно в один миг превратить в вечерний. Нанесенный вместо теней хайлайтер добавляет изюминку будничному образу, а в компании яркой помады — сделает из вас звезду вечеринок. Чтобы сделать взгляд выразительнее, подведите мягким черным карандашом слизистую нижнего века.

Smokey с бликом

Нанесите темные тени на все подвижное веко и хорошо растушуйте кистью или пальцами. Можно было бы остановиться уже на этом этапе, ведь мономакияж сейчас в тренде. Но предлагаем пойти дальше и добавить по центру века "блик" — блестящими тенями, глиттером или тем же хайлайтером. Сразу станет интереснее!

Кстати, любую из идей экспресс-макияжа красиво дополнит эффект Cloud Skin — один из главных бьюти-трендов весны.

А еще напоминаем, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.

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