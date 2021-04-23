Топ-3 ідеї макіяжу, для яких не потрібно вміти фарбуватися

Їх зможе повторити абсолютно кожна!

Ви вже знаєте, як зробити модну зачіску за лічені хвилини. Тепер спробуємо доповнити її експрес-макіяжем. Щоб повторити ідеї з цієї добірки, знадобиться мінімум коштів і зусиль. Варто лише заздалегідь вирівняти тон або хоча б просто зволожити шкіру – і можна приступати! Розбираємо на прикладах, як зробити швидкий і трендовий макіяж.

Кольорові стрілки

Оскільки кольорові олівці не такі насичені як чорні, малювати ними стрілки швидше. Навіть з першої спроби лінії вийдуть рівними. До того ж їх завжди можна злегка розтушувати кистю – це не менш красиво.

Але щоб домогтися найтрендовішого ефекту, домалюйте олівцем того ж кольору стрілку над верхньою повікою. Займає від сили хвилину, але образ змінює кардинально.

Хайлайтер замість тіней

Той випадок, коли нейтральний макіяж можна в одну мить перетворити на вечірній. Нанесений замість тіней хайлайтер додає родзинку буденному образу, а в компанії яскравої помади – зробить із вас зірку вечірок. Щоб зробити погляд виразнішим, підведіть м'яким чорним олівцем слизову нижньої повіки.

Smokey з відблиском

Нанесіть темні тіні на всю рухому повіку і добре розтушуйте пензлем або пальцями. Можна було б зупинитися вже на цьому етапі, адже мономакіяж зараз у тренді. Але пропонуємо піти далі і додати по центру "відблиск" – блискучими тінями, глітером або тим же хайлайтером. Одразу стане цікавіше!

До речі, будь-яку з ідей експрес-макіяжу красиво доповнить ефект Cloud Skin – один з головних б'юті-трендів весни.

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