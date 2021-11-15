Скейтерская лихорадка: Louis Vuitton выпустили скейтборд за 70 тыс. гривен (фото)

Скейтбординг как субкультура зародился в 50-х годах в Калифорнии. Пережив несколько волн популярности в 1965-х и 2000-х, он вернулся с новой силой. Его же последователи хотят стиля и свободы

Комплект Vanity Mahjong Set от Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Пока мы пребываем в замешательстве от кроссовок Swarovski и Nike, модные бренды продолжают выпускать все больше товаров в погоне за прибылью. Так, Вирджил Абло продолжает покорять субкультуры и представилскейтборд Louis Vuitton, стоимостью 2700 долларов, що приблизительно равно 70 тысячам гривен.

Люксовый комплект под названием Vanity Mahjong Set от Louis Vuitton включает сундук с акварельными монограммами бренда и с деталями их фирменных сундуков – заклепками, пряжками и кожаной отделкой, и, собственно, сам скейтборд.

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Кейс для скейтборда от Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Сам кейс для скейта имеет темно-синюю подкладку из воловьей кожи, белую кожаную отделку, кожаную верхнюю ручку, фурнитуру палладиевого цвета, изогнутую конструкцию, регулируемый и съемный кожаный плечевой ремень, передний замок и три внутренних отделения.

Кейс для скейтборда от Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

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Проект разработан в совместной коллаборации с спортивным брендом Skateboard Trunk, которые занимаются выпуском скейтбордов.

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