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Скейтерская лихорадка: Louis Vuitton выпустили скейтборд за 70 тыс. гривен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
15 ноября, 10:00
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Скейтбординг как субкультура зародился в 50-х годах в Калифорнии. Пережив несколько волн популярности в 1965-х и 2000-х, он вернулся с новой силой. Его же последователи хотят стиля и свободы
Комплект Vanity Mahjong Set от Louis Vuitton
Комплект Vanity Mahjong Set от Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Пока мы пребываем в замешательстве от кроссовок Swarovski и Nike, модные бренды продолжают выпускать все больше товаров в погоне за прибылью. Так, Вирджил Абло продолжает покорять субкультуры и представилскейтборд Louis Vuitton, стоимостью 2700 долларов, що приблизительно равно 70 тысячам гривен.

Люксовый комплект под названием Vanity Mahjong Set от Louis Vuitton включает сундук с акварельными монограммами бренда и с деталями их фирменных сундуков – заклепками, пряжками и кожаной отделкой, и, собственно, сам скейтборд.

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Кейс для скейтборда от Louis Vuitton
Кейс для скейтборда от Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Сам кейс для скейта имеет темно-синюю подкладку из воловьей кожи, белую кожаную отделку, кожаную верхнюю ручку, фурнитуру палладиевого цвета, изогнутую конструкцию, регулируемый и съемный кожаный плечевой ремень, передний замок и три внутренних отделения.

Кейс для скейтборда от Louis Vuitton
Кейс для скейтборда от Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

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Проект разработан в совместной коллаборации с спортивным брендом Skateboard Trunk, которые занимаются выпуском скейтбордов.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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