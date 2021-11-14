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Дорого-богато: Nike выпустили кроссовки с кристаллами Swarovski (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
14 ноября, 13:18
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Новая совместная коллаборация между ювелирным брендом и гигантом спортивной одежды
Кроссовки Swarovski и Nike - Air Force 1 Low
Кроссовки Swarovski и Nike - Air Force 1 Low / Фото: Nike

Swarovski и Nike выпустили самую неожиданную коллаборацию сезона – кроссовки Air Force 1 Low. В рамках нового проекта под названием Crystal бренды выпустили новую модель спортивной обуви. В продажу кроссовки поступят в двух расцветках: черном и белом (Triple White и Triple Black).

Особенность модели женских кроссовок в том, что на кожаную базу Air Force 1 надеваются эффектные съемные накладки. Эти покрытия украшены узором в сочетании с россыпью кристаллов Swarovski. Закреплены панели большими винтами.

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Съемные панели с кристаллами Swarovski можно открутить самому. В наборе к обуви прилагается специальная отвертка соответствующего цвета.

Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low | Фото: Nike
Кроссовки Swarovski и Nike – Air Force 1 Low / Фото: Nike
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Когда кроссовки поступят в продажу пока неизвестно. Также компании не сообщают и стоимость новой пары обуви.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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