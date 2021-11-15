Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операція Цифровізація

Black Friday 2022

Маски для волосся

Йога для спини

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Скейтерська лихоманка: Louis Vuitton випустили скейтборд за 70 тис. гривень (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
15 листопада, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скейтбординг як субкультура зародився у 50-х роках у Каліфорнії. Переживши кілька хвиль популярності у 1965-х та 2000-х, він повернувся з новою силою. Його ж послідовники хочуть стилю та свободи
Комплект Vanity Mahjong Set від Louis Vuitton
Комплект Vanity Mahjong Set від Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Поки ми збентежені від кросівок Swarovski та Nike, модні бренди продовжують випускати все більше товарів у гонитві за прибутком. Так, Вірджил Абло продовжує підкорювати субкультури та представивскейтборд Louis Vuitton, вартістю 2700 доларів, що приблизно еквівалентно 70 тисячам гривень.

Люксовий комплект під назвою Vanity Mahjong Set від Louis Vuitton включає портфель з акварельними монограмами бренду та з деталями їх фірмових скриньок – заклепками, пряжками та шкіряним оздобленням, і, власне, сам скейтборд.

Реклама

Кейс для скейтборду від Louis Vuitton
Кейс для скейтборду від Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Сам кейс для скейту має темно-синю підкладку з волової шкіри, біле шкіряне оздоблення, шкіряну верхню ручку, фурнітуру паладієвого кольору, вигнуту конструкцію, регульований та знімний шкіряний плечовий ремінь, передній замок та три внутрішні відділення.

Кейс для скейтборду від Louis Vuitton
Кейс для скейтборду від Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Реклама

Проект розроблено у спільній колаборації зі спортивним брендом Skateboard Trunk, які займаються випуском скейтбордів.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
IQOS VEEV в Україні
Новий гаджет вже у продажу
Тестуємо міні-вейп
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
15 - 21 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти