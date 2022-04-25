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Образ дня: Брижит Макрон отпраздновала победу мужа на выборах в костюме в стиле милитари

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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25 апреля, 12:25
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Первая леди Франции приветствовала поклонников вместе с супругом после президентских выборов во Франции. Для появления на публике она выбрала деловой костюм темно-синего оттенка
Первая леди Франции выбрала образ в тон костюма мужа
Первая леди Франции выбрала образ в тон костюма мужа / Фото: Getty Images

Вчера, 24 апреля, во Франции прошли президентские выборы. По результатам второго тура, Эммануэль Макрон переизбран президентом страны с 58,54% голосов.

На праздновании по случаю победы мужа, первая леди Франции Брижит Макрон надела брючный костюм темно-синего оттенка. Она выбрала блейзер в стиле милитари с заостренными люверсами и высоким серебряным воротником. Завершила образ она изящными серьгами и туфлями лодочками в тон наряда.

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Брижит и Эммануэль Макрон приветствуют поклонников после победы на выборах во Франции
Брижит и Эммануэль Макрон приветствуют поклонников после победы на выборах во Франции / Фото: Getty Images

Стоит знать, что минималистский гардероб Брижит Макрон считается эталоном эстетики французского шика. Большая часть обуви первой леди Франции от люксового бренда Louis Vuitton, а креативный директор модного дома Николя Гескьер – один из ее лучших друзей.

Брижит и Эммануэль Макрон приветствуют поклонников после победы на выборах во Франции
Брижит и Эммануэль Макрон приветствуют поклонников после победы на выборах во Франции / Фото: Getty Images

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Брижит часто носит блейзеры, платья и брючные костюмы, а также джинсы скинни и брюки нейтральных тонов. Для официальных мероприятий она выбирает элегантные платья и минимум украшений.

Большую часть ее гардероба, конечно же, составляют вещи французских дизайнеров, таких как Alaia, Alexandre Vauthier и Dior.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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