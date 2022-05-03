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Найстильніші чоловічі образи на Met Gala 2022

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 травня, 11:43
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Бредлі Купер прийшов без Ірини та Гаги, Лєні Кравітц у стилі Кіркорова, Оскар Айзек та чоловік Кортні Кардаш'ян у спідницях, а також ефектний Джаред Літо – дивіться найкращі фото з червоної доріжки
Найкращі чоловічі виходи на червоній доріжці балу Інституту костюма
Найкращі чоловічі виходи на червоній доріжці балу Інституту костюма / Фото: Колаж: Сьогодні

Ніч моди – Met Gala 2022 відбувся! Ми розглядали найкращі виходи на червоній доріжці балу Інституту костюма, де зібралися зірки світу кіно, музики, спорту та політики, які піднімалися сходами Музею Метрополітен у Нью-Йорку в ефектних вбраннях.

Цього року музей презентував виставку під назвою "В Америці: лексикон моди", продовження тієї ж виставки, яка дебютувала у вересні минулого року.

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У той час як першу частину виставки було присвячено новим іменам в американській моді, друга половина присвячена "Позолоченому гламуру", стилям "Золотого віку", що припадає з 1870 по 1899 роки.

Це була епоха білих краваток та пишних корсетних бальних суконь. Варто зазначити, що це була також епоха абсолютно неконтрольованої нерівності у доходах. За що власне вже критикують захід, викривши організаторів у оспівуванні багатства та шику і геть-чисто забувши про працівників.

Але, як ми звикли очікувати від Met Gala протягом багатьох років, тема – це лише відправна точка. Люди люблять грати зі своїми образами, переосмислювати та підбирати під себе. Отже, знаменитості наробили багато галасу, продемонструвавши розкіш, стиль та гламур. Це стосується і чоловіків.

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Схожі як дві краплі води – Джаред Лето та Алессандро Мікеле у Gucci
Схожі як дві краплі води – Джаред Лето та Алессандро Мікеле у Gucci / Фото: Getty Images

Чоловічі образи на червоних доріжках вже кілька років перестали бути нудними оскарівськими супроводами розкішно одягнених супутниць, а перетворилися на справді осмислені fashion-луки. Що ще раз доводить, чоловіки можуть одягатися та виглядати стильно. Ми зібрали одні з найкращих у 2022 році. Насолоджуйтесь.

Оскар Айзек в Thom Browne
Оскар Айзек в Thom Browne / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

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Тревіс Бекер у Thom Browne
Тревіс Бекер у Thom Browne / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Мей Маск у Dior із сином Ілоном
Мей Маск у Dior із сином Ілоном / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Класичний Бредлі Купер, без Ірини та без Гагі
Класичний Бредлі Купер, без Ірини та без Гагі / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Фредрік Робертссон в Iris van Herpen
Фредрік Робертссон в Iris van Herpen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джо Джонас супроводжував вагітну Софі Тернер
Джо Джонас супроводжував вагітну Софі Тернер / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Андерсон Пак в Gucci
Андерсон Пак в Gucci / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Шон Мендес в Tommy Hilfiger
Шон Мендес в Tommy Hilfiger / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Себастьян Стен в Valentino Pink
Себастьян Стен в Valentino Pink / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Кід Каді в Kenzo
Кід Каді в Kenzo / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Лені Кравітц
Лені Кравітц / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Хеміш Боулз в Ralph Lauren. Тіара, створена Fulco de Verdura в 1957 для Бетсі Вітні, коли її чоловік Джок був послом при дворі Сент-Джеймс
Хеміш Боулз в Ralph Lauren. Тіара, створена Fulco de Verdura в 1957 для Бетсі Вітні, коли її чоловік Джок був послом при дворі Сент-Джеймс

Читайте також, як перша леді Америки Джилл Байден відкрила виставку Інституту костюма та присвятила промову Україні.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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