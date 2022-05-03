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Первая леди Америки Джилл Байден открыла выставку Института костюма и посвятила речь Украине

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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3 мая, 08:00
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Доктор Джилл Байден неожиданно появилась на пресс-показе выставки Института костюма в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Она выступила перед СМИ и рассказала о войне в Украине
Первая леди Америки рассказала, как важно то, что мы носим и какой месседж одежда может нести
Первая леди Америки рассказала, как важно то, что мы носим и какой месседж одежда может нести / Фото: Getty Images

Мода тесно и неразрывно связана с политикой. Мы рассказывали о феномене и влиянии войны в Украине на то, как люди по всему миру будут одеваться и как цвета нашего флага стали главными трендами сезона. И вчерашнее открытие выставки Института костюма еще раз это подтверждает, мода и то, как мы одеваемся – один из самых сильных месседжей в мире.

Первая леди Америки доктор Джилл Байден неожиданно появилась на пресс-показе выставки Института костюма "В Америке: Антология моды". Она присоединилась к списку руководителей и кураторов Метрополитен-музея, а также к Еве Чен из Instagram – генеральному спонсору мероприятия.

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В этом году выставка стала второй частью, своего рода продолжением события 2021-го, приуроченного к 75-летию Института костюма. В своем выступлении Джилл Байден рассказала, что еще до того, как ее муж стал президентом, она использовала одежду для коммуникации, будь то ботинки Stuart Weitzman с надписью Vote, или платье Габриэлы Херст, которое она надела на инаугурационный бал, вышитое в цветах всех федеральных штатов Америки.

Для выхода на сцену перед СМИ, Джилл Байден выбрала платье с цветочным принтом Tom Ford. Этот наряд она уже надевала на G7 в Великобритании и на Олимпийские игры в Токио.

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В своем выступлении первая леди Америки рассказала об аппликации в виде подсолнуха, пристегнутую на манжет синего платья, которое она надела на обращение к Конгрессу США в этом году. Этот образ стал символом солидарности с Украиной.

"Я надела аппликацию подсолнуха, цветка Украины, как символ надежды и солидарности, – рассказала Байден. "Сидя рядом с послом Украины, я знала, что передаю месседж, не говоря ни слова.

Также Джилл Байден рассказала журналистам, что собирается посетить американские войска в Румынии и Словакии и провести День матери с украинскими семьями, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военного вторжения президента России Владимира Путина и его армии.

Как мать, я могу только представить горе, которое испытывают семьи. Я знаю, что у нас разные языки, но я надеюсь, что смогу передать гораздо больше, чем слова, что меня вдохновляет их жизнестойкость, что они не забыты и что все американцы их поддерживают, – объяснила первая леди Америки.

Вам будет интересно узнать, королева Испании Летиция надела вышиванку, которую создала украинка

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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