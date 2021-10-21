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Как повторить макияж ведьмы на Хэллоуин. Советы визажиста

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
21 октября, 17:15
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Большинство из нас в повседневной жизни не идентифицируют себя как ведьм, но каждый год, когда приближается Хэллоуин, нам кажется забавным примерить на себя образ сказочного существа, практикующего магию
Самые модные идеи макияжа на Хэллоуин
Самые модные идеи макияжа на Хэллоуин / Фото: Pinterest

Гораздо проще выбрать маскарадную маску или костюм, надев черное платье-накидку и остроконечную шляпу. Но как быть с макияжем? В честь Хэллоуина 2021 мы решили выбрать несколько самых ярких вариантов с разными идеями макияжа для создания образа ведьмы. А как его повторить, на что обратить внимание и с помощью каких средств декоративной косметики сделать, подсказала профессиональный визажист и врач-косметолог Людмила Гайдамака.

Профессиональный визажист и врач-косметолог Людмила Гайдамака
Профессиональный визажист и врач-косметолог Людмила Гайдамака / Фото: Сегодня

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Тон кожи лица

Круто, когда цвет лица вам удастся сделать с зеленым, синим или фиолетовым отливом или чисто белый оттенок. Для этого можно взять самый светлый тональный крем, а также использовать красители. Нужно просто добавить эти жидкие краски в базу для макияжа. Я советую использовать продукты Make Up Forever.

Образ Белой Колдуньи из "Хроник Нарнии"
Образ Белой Колдуньи из "Хроник Нарнии" / Фото: Imdb.com

Глаза

Главным в бьюти-образе ведьмы являются глаза. Здесь важно использовать яркие оттенки, основная цветовая гамма – фуксия, фиолетовый, бирюза, синий или черный. Проще всего накрасить веки с помощью теней или карандаша для глаз. Я рекомендую средства бренда ProVg и хорошие пигментированные и стойкие варианты есть у ColourPop.

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Образ ведьмы из "Малефисенты"
Образ ведьмы из "Малефисенты" / Фото: Imdb.com

Совет: прорисуйте ярким цветным карандашом стрелку, а затем добавьте драматичный акцент черной подводкой или кайалом. Хорошо смотрятся такие варианты с алым красным, но стоит быть внимательной, так как они очень стойкие и их тяжело смыть. Хорошие можно найти у итальянского косметического бренда Wycon.

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В оформлении бровей прежде всего нужно обратить внимание на прорисовку излома. Он должен быть черным и большим. Это придаст образу более строгого и угрожающего вида. Карандаш для бровей можно использовать Paris Berlin.

Губы

Я советую использовать стойкие помады NYX. Что касается оттенков, идеальным для образа ведьмы будут серые, бордовые, синие, красные или черные.

Образ Евы Эрнст из фильма "Ведьмы"
Образ Евы Эрнст из фильма "Ведьмы" / Фото: Imdb.com

Ранее мы рассказывали о 11 лучших костюмах знаменитостей на Хэллоуин, которые стоит повторить.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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