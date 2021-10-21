Как повторить макияж ведьмы на Хэллоуин. Советы визажиста

Большинство из нас в повседневной жизни не идентифицируют себя как ведьм, но каждый год, когда приближается Хэллоуин, нам кажется забавным примерить на себя образ сказочного существа, практикующего магию

Самые модные идеи макияжа на Хэллоуин / Фото: Pinterest

Гораздо проще выбрать маскарадную маску или костюм, надев черное платье-накидку и остроконечную шляпу. Но как быть с макияжем? В честь Хэллоуина 2021 мы решили выбрать несколько самых ярких вариантов с разными идеями макияжа для создания образа ведьмы. А как его повторить, на что обратить внимание и с помощью каких средств декоративной косметики сделать, подсказала профессиональный визажист и врач-косметолог Людмила Гайдамака.

Профессиональный визажист и врач-косметолог Людмила Гайдамака / Фото: Сегодня

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Тон кожи лица

Круто, когда цвет лица вам удастся сделать с зеленым, синим или фиолетовым отливом или чисто белый оттенок. Для этого можно взять самый светлый тональный крем, а также использовать красители. Нужно просто добавить эти жидкие краски в базу для макияжа. Я советую использовать продукты Make Up Forever.

Образ Белой Колдуньи из "Хроник Нарнии" / Фото: Imdb.com

Глаза

Главным в бьюти-образе ведьмы являются глаза. Здесь важно использовать яркие оттенки, основная цветовая гамма – фуксия, фиолетовый, бирюза, синий или черный. Проще всего накрасить веки с помощью теней или карандаша для глаз. Я рекомендую средства бренда ProVg и хорошие пигментированные и стойкие варианты есть у ColourPop.

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Образ ведьмы из "Малефисенты" / Фото: Imdb.com

Совет: прорисуйте ярким цветным карандашом стрелку, а затем добавьте драматичный акцент черной подводкой или кайалом. Хорошо смотрятся такие варианты с алым красным, но стоит быть внимательной, так как они очень стойкие и их тяжело смыть. Хорошие можно найти у итальянского косметического бренда Wycon.

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В оформлении бровей прежде всего нужно обратить внимание на прорисовку излома. Он должен быть черным и большим. Это придаст образу более строгого и угрожающего вида. Карандаш для бровей можно использовать Paris Berlin.

Губы

Я советую использовать стойкие помады NYX. Что касается оттенков, идеальным для образа ведьмы будут серые, бордовые, синие, красные или черные.

Образ Евы Эрнст из фильма "Ведьмы" / Фото: Imdb.com

Ранее мы рассказывали о 11 лучших костюмах знаменитостей на Хэллоуин, которые стоит повторить.