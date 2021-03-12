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Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Сегодня, 15:39

Как чистить обувь из нубука – полезные советы

Уход за изделиями из нубука имеет свои особенности в отличие от обычной кожи и других материалов. Но соблюдая все правила, как чистить нубук, вы сможете долго пользоваться удобными и практичными изделиями из этого материала, который надежно вам прослужит.

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Как чистить нубук: лайфхаки

  1. Для нубука следует приобрести специальный крем, потому что обычные средства для обуви ему не подойдут.
  2. Также для чистки нубука используются специальные комбинированные щетки.
  3. Чистить нубуковую обувь рекомендуется в сухом виде. Имейте в виду, что сушить изделия из нубука можно при помощи газет или электросушилки, но нельзя ставить обувь возле открытых источников огня, на отопительных приборах или батарее.
  4. А вот подошву и каблуки обуви лучше очищать от грязи влажной тряпочкой.
  5. Почистить нубук в домашних условиях можно с помощью нашатырного спирта или водки. Для этого 1 ст. ложка спирта разводится в 3 ст. ложках воды. А затем влажным ватным тампоном протирается высушенное загрязненное место.
  6. Если на обуви появились белые пятна, их можно удалить слегка смоченной в чистой воде губкой.
  7. Не стоит очищать разные загрязнения на нубуковой обуви мыльной водой.
  8. Также нельзя скрести поверхность нубука ножом и другими острыми предметами, потому что лезвие может поцарапать кожу.
  9. Для чистки изделий из нубука вам понадобится аэрозольная краска такого же цвета, которая позволит поддерживать первичный цвет обуви и в дальнейшем скрыть потертости или царапинки.
  10. После нанесения краски-аэрозоля обработайте обувь специальной водоотталкивающей пропиткой, что защитит изделие из нубука от влаги, пыли, пятен.

Как ухаживать за изделиями из нубука

В отличие от обуви из обычной шлифованной кожи, изначально обработанной веществами, способствующими ее длительному сохранению, обувь из нубука крайне чувствительна к влаге и грязи. А потому носить такую обувь рекомендуется только в сухую погоду. Но если вам не посчастливилось попасть в дождь или снег, нубук важно аккуратно и быстро почистить.

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Как ухаживать за изделиями из нубука
Фото: ru.depositphotos.com

Этот материал капризен по своей природе и требует особого ухода, без чего изделия из нубука быстро придут в негодность и утратят свою привлекательность.

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Поэтому, если у вас появилась стильная нубуковая обувь, советуем ознакомиться с правилами ухода за ней, чтобы вещь прослужила качественно и долго оставалась красивой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как стирать пуховик в домашних условиях.

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Источник: Сегодня
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