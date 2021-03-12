Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Как чистить обувь из нубука – полезные советы

Уход за изделиями из нубука имеет свои особенности в отличие от обычной кожи и других материалов. Но соблюдая все правила, как чистить нубук, вы сможете долго пользоваться удобными и практичными изделиями из этого материала, который надежно вам прослужит.

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Как чистить нубук: лайфхаки

Для нубука следует приобрести специальный крем, потому что обычные средства для обуви ему не подойдут. Также для чистки нубука используются специальные комбинированные щетки. Чистить нубуковую обувь рекомендуется в сухом виде. Имейте в виду, что сушить изделия из нубука можно при помощи газет или электросушилки, но нельзя ставить обувь возле открытых источников огня, на отопительных приборах или батарее. А вот подошву и каблуки обуви лучше очищать от грязи влажной тряпочкой. Почистить нубук в домашних условиях можно с помощью нашатырного спирта или водки. Для этого 1 ст. ложка спирта разводится в 3 ст. ложках воды. А затем влажным ватным тампоном протирается высушенное загрязненное место. Если на обуви появились белые пятна, их можно удалить слегка смоченной в чистой воде губкой. Не стоит очищать разные загрязнения на нубуковой обуви мыльной водой. Также нельзя скрести поверхность нубука ножом и другими острыми предметами, потому что лезвие может поцарапать кожу. Для чистки изделий из нубука вам понадобится аэрозольная краска такого же цвета, которая позволит поддерживать первичный цвет обуви и в дальнейшем скрыть потертости или царапинки. После нанесения краски-аэрозоля обработайте обувь специальной водоотталкивающей пропиткой, что защитит изделие из нубука от влаги, пыли, пятен.

Как ухаживать за изделиями из нубука

В отличие от обуви из обычной шлифованной кожи, изначально обработанной веществами, способствующими ее длительному сохранению, обувь из нубука крайне чувствительна к влаге и грязи. А потому носить такую обувь рекомендуется только в сухую погоду. Но если вам не посчастливилось попасть в дождь или снег, нубук важно аккуратно и быстро почистить.

Как ухаживать за изделиями из нубука Фото: ru.depositphotos.com

Этот материал капризен по своей природе и требует особого ухода, без чего изделия из нубука быстро придут в негодность и утратят свою привлекательность.

Поэтому, если у вас появилась стильная нубуковая обувь, советуем ознакомиться с правилами ухода за ней, чтобы вещь прослужила качественно и долго оставалась красивой.

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