Девушка показала самый простой способ очистить белую обувь (фото)

Она использует для этого очень дешевое средство

Жительница Австралии по имени Алана поделилась самым простым и действенным лайфхаком, как быстро отстирать белую обувь от грязи.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

Девушка использует для мытья белых кроссовок пятновыводитель с эвкалиптовым маслом, который продается в супермаркетах за один доллар (около 28 грн).

Блогерша наносит спрей-пятновыводитель и на полчаса оставила его на поверхности обуви, а затем чистит ее щеткой и стирает.

Результат чистки белых кроссовок удивил подписчиков Аланы.

"Я тоже попробую этот способ!", "Спасибо", "Результат очень крутой", "Вау, какой результат", – комментировали пользователи.

Напомним, ранее Instagram-блогерша с ником Lynsey Queen Of Clean показала легкий способ очистить очень грязную кастрюлю. Девушка использовала для этого весьма необычное средство – обычный чайный пакетик.

Кроме этого, TikTok-блогерша Mira Doodles показала на видео простой лайфхак, как во время карантина в домашних условиях сделать эпиляцию.

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