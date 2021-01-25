Как правильно шопиться: 10 правил от Сары Джессики Паркер

Гид по стилю звезды "Секса в большом городе"

Сериал "Секс в большом городе" – настоящая энциклопедия по стилю. Поклонники шоу не только сопереживали отношениям главных героинь, но и учились у них стильно одеваться и всегда выглядеть на все 100.

Пожалуй, самой яркой из четверки "Секса в большом городе" можно назвать Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джесика Паркер. Она стала иконой стиля, к чьему мнению прислушиваются и на кого ровняются модницы по всему миру.

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Сегодня мы перечислим главные правила шоппинга от Сары Джессики Паркер, благодаря которым покупки будут супер удачными и действительно нужными.

Гид по стилю от Сары Джессики Паркер

Правило №1: не бойтесь купить то, что очень хочется. Да, сложно весь день бегать на каблуках, но если вам уж очень приглянулись туфли или босоножки на шпильке – не отказывайте себе в удовольствии купить их.

"Женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь", – считает Кэрри Брэдшоу, и мы с ней согласны.

Сара Джессика Паркер

Фото: Getty Images

Правило №2: не относитесь к одежде слишком серьезно, ведь не вещи красят нас, а мы их. Героиня Паркер в сериале не боится экспериментов и наслаждается своими аутфитами, одеваясь каждый день как на праздник.

Правило №3: сочетайте несочетаемое. Сара Джессика Паркер доказала, что можно менять наряды по три раза в день, носить шубу с босоножками и миксовать разные стили и цвета. Потому не спешите отказываться от понравившейся вещи, если ее, на первый взгляд, сложно комбинировать с другими элементами гардероба.

Правило №4: каждый день – праздник, а на праздники мы обычно подбираем все самое красивое, что у нас есть. Покупая очередную юбку или платье, убедитесь, что будете выглядеть в этом как минимум сногсшибательно, а если нужно, обнову будет легко надеть вместе с базовыми элементами.

Правило №5: будьте сексуальной. Когда и где хотите. Проще всего почувствовать себя такой – купить блузу с открытыми плечами или платье с разрезом. Чувственные аутфиты могут закрывать большую часть тела, но обнажать запястья или щиколотки.

Правило №6: подбирайте одежду для разных случаев. Отправляться на шоппинг без четкой цели можно, но лучше сделать это с пользой.

"Моя философия строится на том, что лучше уж я замерзну, но буду выглядеть уместно, чем оденусь комфортно, а потом подумаю – пожалуй, не стоило идти в парке на премьеру", – признается Сара Джессика Паркер.

Возможно, в вашем шкафу нет костюма для важных встреч или наряда для вечеринки. Подобрав вещь заранее, вы облегчите себе задачу в будущем.

Правило №7: сумок много не бывает. Как и обуви. Тех и других у героини "Секса в большом городе" было более чем достаточно. Благодаря Кэрри мы поняли, что не всегда пара туфель должна гармонично выглядеть с сумочкой.

Эти правила работают и сегодня, когда трендовые модели сумок носят с кроссовками или кедами, а с обувью на каблуках сочетают мешковатые сумки.

Правило №8: не покупайте лишнего. Шоппинг, конечно, действует как некая терапия – помогает расслабиться и получить положительные эмоции, однако в такие моменты легко набрать не очень-то нужных вещей.

"Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал", – говорит Сара Джессика Паркер.

При этом актриса утверждает, что не часто совершает покупки, а к шоппингу готовится основательно – перед походом по магазинам она делает ревизию в шкафу и многое отдает друзьям или на благотворительность.

Правило №9: послушайте советы Сары Джессики Паркер. Завтра, 26 января, звезда "Секса в большом городе" проведет прямой эфир в Instagram киевского ЦУМа, где открылся бутик ее обувного бренда.

Фото: instagram.com/tsum.kyiv

Во время беседы актриса расскажет о тонкостях стиля, своей обуви и ответит на самые интересные вопросы поклонников. Их, кстати, можно задать под этим постом. Упустить такой шанс просто непростительно!

Правило №10: носите то, что нравится вам. Актриса считает, что люди должны одеваться так, как они хотят.

Любые правила, касающиеся возраста или формы, глупы. Если вы выходите за дверь, чувствуя себя довольным собой, это главное. Именно этим принципом стоит руководствоваться выбирая одежду на шоппинге.

Напомним, что ранее мы показывали 20 образов из сериала "Секс в большом городе", которые актуальны в 2021 году.

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