Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

Сегодня, 18:47

Узнайте, как стирать пуховик в стиральной машинке

Как стирать пуховик дома и можно ли это делать в стиральной машине? Как правильно ухаживать за пуховиком, чтобы он не сбился, хорошо вычистился, посвежел и снова надежно грел вас своим нежным теплом и уютом? Такими вопросами задается каждая хозяйка. Ведь пуховик хорошо выглядит, прекрасно носится, но требует периодической чистки, как и любая другая вещь. Мы расскажем вам о главных правилах чистки этой модной и практичной верхней одежды.

Не забывайте радовать близких людей и обязательно делайте им приятные подарки на весенние праздники. Смотрите в нашем календаре, какие презенты можно приготовить на мартовские праздники.

Кто-то не рискует забрасывать верхнюю одежду в стиральную машинку, боясь ее испортить. Кто- то несет вещи в химчистку. А кто-то, зажмурив глаза, решается на эксперименты, которые, к сожалению, иногда заканчиваются плачевно, и дорогая вещь превращается в комок ветоши.

Дело в том, что не каждый пуховик предназначен для машинной стирки. Поэтому перед тем как стирать пуховик, важно удостовериться, что эта процедура ему показана. Информацию читайте на этикетке изделия. Не используйте вещества, которые перечеркнуты в этикетке – они могут повредить вашей вещи.

Можно ли стирать пуховик в стиральной машине
Можно ли стирать пуховик в стиральной машине
Фото: Pinterest

Как стирать пуховик в машинке: советы и лайфхаки

  • Выбирайте самый деликатный режим стирки. Температура должна быть минимальной, не более 30 градусов.
  • Используйте деликатные средства и жидкое моющее средство. В магазинах бытовой химии продаются специальные средства для стирки пуховиков.
  • Никогда не замачивайте пуховую одежду.
  • Перед тем как стирать пуховик, проверьте карманы, снимите пояс и капюшон, застегните все молнии, пуговицы и кнопки.
  • Перед стиркой обработайте самые грязные места: воротник, карманы, манжеты. Их можно застирать вручную обычным мылом и мягкой щеткой.
  • Желательно вывернуть пуховик наизнанку и снять мех, если это возможно.
  • Выбирайте минимальную скорость отжима пуховика.
  • Для лучшего выполаскивания мыльной воды несколько раз поставьте режим дополнительного ополаскивания.
  • Чтобы пух не сбился в комок, вместе с пуховиком положите в барабан стиральной машины 3-5 теннисных мячиков.
  • Постиранный пуховик расправьте и повесьте на плечики.
  • Имейте в виду, что пуховик будет долго сохнуть. После стирки повесьте его в теплом помещении, но вдали от батареи, и периодически встряхивайте, чтобы расправить пух.

Смотрите видео: битва шуб и пуховика:

Напомним, ранее мы рассказывали, как постирать вещи без стиральной машины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С чем носить красный пуховик: модный урок от Джиджи Хадид 250 шиншилл за шубу: почему стоит отказаться от натурального меха прямо сейчас 5 стильных пуховиков и их аналогов для этой зимы (готовые образы) Аллергия на мыло: как определить и что делать
стиральная машина моющие средства мех пуховик
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
В Сеть попали фото и видео 3-этажного особняка Кароль под Киевом
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире

Популярные статьи

Сегодня, 18:47Модно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

Сегодня, 15:39Модно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Сегодня, 14:25No Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

Сегодня, 14:06Events

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

Сегодня, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять