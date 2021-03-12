Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

Узнайте, как стирать пуховик в стиральной машинке

Как стирать пуховик дома и можно ли это делать в стиральной машине? Как правильно ухаживать за пуховиком, чтобы он не сбился, хорошо вычистился, посвежел и снова надежно грел вас своим нежным теплом и уютом? Такими вопросами задается каждая хозяйка. Ведь пуховик хорошо выглядит, прекрасно носится, но требует периодической чистки, как и любая другая вещь. Мы расскажем вам о главных правилах чистки этой модной и практичной верхней одежды.

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Кто-то не рискует забрасывать верхнюю одежду в стиральную машинку, боясь ее испортить. Кто- то несет вещи в химчистку. А кто-то, зажмурив глаза, решается на эксперименты, которые, к сожалению, иногда заканчиваются плачевно, и дорогая вещь превращается в комок ветоши.

Дело в том, что не каждый пуховик предназначен для машинной стирки. Поэтому перед тем как стирать пуховик, важно удостовериться, что эта процедура ему показана. Информацию читайте на этикетке изделия. Не используйте вещества, которые перечеркнуты в этикетке – они могут повредить вашей вещи.

Можно ли стирать пуховик в стиральной машине Фото: Pinterest

Как стирать пуховик в машинке: советы и лайфхаки

Выбирайте самый деликатный режим стирки. Температура должна быть минимальной, не более 30 градусов.

Используйте деликатные средства и жидкое моющее средство. В магазинах бытовой химии продаются специальные средства для стирки пуховиков.

Никогда не замачивайте пуховую одежду.

Перед тем как стирать пуховик, проверьте карманы, снимите пояс и капюшон, застегните все молнии, пуговицы и кнопки.

Перед стиркой обработайте самые грязные места: воротник, карманы, манжеты. Их можно застирать вручную обычным мылом и мягкой щеткой.

Желательно вывернуть пуховик наизнанку и снять мех, если это возможно.

Выбирайте минимальную скорость отжима пуховика.

Для лучшего выполаскивания мыльной воды несколько раз поставьте режим дополнительного ополаскивания.

Чтобы пух не сбился в комок, вместе с пуховиком положите в барабан стиральной машины 3-5 теннисных мячиков.

Постиранный пуховик расправьте и повесьте на плечики.

Имейте в виду, что пуховик будет долго сохнуть. После стирки повесьте его в теплом помещении, но вдали от батареи, и периодически встряхивайте, чтобы расправить пух.

Смотрите видео: битва шуб и пуховика:

Напомним, ранее мы рассказывали, как постирать вещи без стиральной машины.

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