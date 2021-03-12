Як чистити нубук: покрокова інструкція
Як чистити взуття з нубуку – корисні поради
Догляд за виробами з нубуку має свої особливості на відміну від звичайної шкіри та інших матеріалів. Але дотримуючись усіх правил, як чистити нубук, ви зможете довго користуватися зручними і практичними виробами з цього матеріалу, який надійно вам прослужить.
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- Для нубуку слід придбати спеціальний крем, тому що звичайні засоби для взуття йому не підійдуть.
- Також для чищення нубуку використовуються спеціальні комбіновані щітки.
- Чистити нубукове взуття рекомендується в сухому вигляді. Майте на увазі, що сушити вироби з нубуку можна за допомогою газет або електросушарки, але не можна ставити взуття біля відкритих джерел вогню, на опалювальних приладах або батареї.
- А ось підошву і каблуки взуття краще очищати від бруду вологою ганчірочкою.
- Почистити нубук в домашніх умовах можна за допомогою нашатирного спирту або горілки. Для цього 1 ст. ложка спирту розлучається в 3 ст. ложках води. А потім вологим ватним тампоном протирається висушене забруднене місце.
- Якщо на взуття з'явилися білі плями, їх можна видалити злегка змоченою в чистій воді губкою.
- Не варто очищати різні забруднення на нубуковому взутті мильною водою.
- Також не можна шкребти поверхню нубуку ножем і іншими гострими предметами, тому що лезо може подряпати шкіру.
- Для чищення виробів з нубуку вам знадобиться аерозольна фарба такого ж кольору, яка дозволить підтримувати первинний колір взуття і надалі приховати потертості або подряпини.
- Після нанесення фарби-аерозолю обробіть взуття спеціальним водовідштовхувальним просоченням, що захистить виріб з нубуку від вологи, пилу, плям.
На відміну від взуття зі звичайної шліфованої шкіри, спочатку обробленої речовинами, що сприяють її тривалому збереженню, взуття з нубуку вкрай чутливе до вологи і бруду. А тому носити таке взуття рекомендується тільки в суху погоду. Але якщо вам не пощастило потрапити в дощ або сніг, нубук важливо акуратно і швидко почистити.
Нубук примхливий за своєю природою і вимагає особливого догляду, без чого вироби з нубуку швидко прийдуть в непридатність і втратять свою привабливість.
Тому, якщо у вас з'явилася стильне нубукове взуття, радимо ознайомитися з правилами догляду за ним, щоб річ прослужила якісно і довго залишалася красивою.
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