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Як чистити нубук: покрокова інструкція

Сьогодні, 15:39

Як чистити взуття з нубуку – корисні поради

Догляд за виробами з нубуку має свої особливості на відміну від звичайної шкіри та інших матеріалів. Але дотримуючись усіх правил, як чистити нубук, ви зможете довго користуватися зручними і практичними виробами з цього матеріалу, який надійно вам прослужить.

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Як чистити нубук: лайфхаки

  1. Для нубуку слід придбати спеціальний крем, тому що звичайні засоби для взуття йому не підійдуть.
  2. Також для чищення нубуку використовуються спеціальні комбіновані щітки.
  3. Чистити нубукове взуття рекомендується в сухому вигляді. Майте на увазі, що сушити вироби з нубуку можна за допомогою газет або електросушарки, але не можна ставити взуття біля відкритих джерел вогню, на опалювальних приладах або батареї.
  4. А ось підошву і каблуки взуття краще очищати від бруду вологою ганчірочкою.
  5. Почистити нубук в домашніх умовах можна за допомогою нашатирного спирту або горілки. Для цього 1 ст. ложка спирту розлучається в 3 ст. ложках води. А потім вологим ватним тампоном протирається висушене забруднене місце.
  6. Якщо на взуття з'явилися білі плями, їх можна видалити злегка змоченою в чистій воді губкою.
  7. Не варто очищати різні забруднення на нубуковому взутті мильною водою.
  8. Також не можна шкребти поверхню нубуку ножем і іншими гострими предметами, тому що лезо може подряпати шкіру.
  9. Для чищення виробів з нубуку вам знадобиться аерозольна фарба такого ж кольору, яка дозволить підтримувати первинний колір взуття і надалі приховати потертості або подряпини.
  10. Після нанесення фарби-аерозолю обробіть взуття спеціальним водовідштовхувальним просоченням, що захистить виріб з нубуку від вологи, пилу, плям.

Як доглядати за виробами з нубуку

На відміну від взуття зі звичайної шліфованої шкіри, спочатку обробленої речовинами, що сприяють її тривалому збереженню, взуття з нубуку вкрай чутливе до вологи і бруду. А тому носити таке взуття рекомендується тільки в суху погоду. Але якщо вам не пощастило потрапити в дощ або сніг, нубук важливо акуратно і швидко почистити.

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Як доглядати за виробами з нубуку
Фото: ru.depositphotos.com

Нубук примхливий за своєю природою і вимагає особливого догляду, без чого вироби з нубуку швидко прийдуть в непридатність і втратять свою привабливість.

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Тому, якщо у вас з'явилася стильне нубукове взуття, радимо ознайомитися з правилами догляду за ним, щоб річ прослужила якісно і довго залишалася красивою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як прати пуховик в домашніх умовах.

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Джерело: Сьогодні
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