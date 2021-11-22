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Как невеста: Дженнифер Лопес на American Music Awards затмила всех (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
22 ноября, 16:54
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Певица пришла на музыкальную церемонию в идеальном наряде от именитого бренда
Дженнифер Лопес на American Music Awards
Дженнифер Лопес на American Music Awards / Фото: Коллаж: Сегодня

21 ноября в Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения премии American Music Awards. Крупнейший вечер в театре Microsoft не пропустили главные персоны современной музыкальной индустрии. А сегодня событие обговаривают настолько же активно, как и делают фото на свои смартфоны для Instagram.

Важное в жизни каждого музыканта мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых: Карди Би, Оливия Родриго, Билли Портер, Винни Харлоу. Но сегодня у всех на устах Дженнифер Лопес.

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Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana
Дженнифер Лопес в Dolce & Gabbana / Фото: vogue.ua

Пока коллеги суперзвезды красовались на красной дорожке и получали награды, сама Джей Ло впечатлила гостей American Music Awards выступлением на сцене. Звезда впервые исполнила новую песню On My Way, которая стала саундтреком к фильму с участием певицы "Первый встречный".

Дженнифер Лопес представила саундтрек к фильму "Первый встречный"
Дженнифер Лопес представила саундтрек к фильму "Первый встречный" / Фото: vogue.ua

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Этот выход на сцену Дженнифер Лопес ее коллеги и поклонники запомнят надолго. Певица надела кремовое платье-бюстье с юбкой-пачкой из нежного фатина Dolce & Gabbana, напоминающее наряд невесты. А завершила образ звезда нежной вуалью с цветочной вышивкой Piers Atkinson, похожей на свадебную фату.

Дженнифер Лопес на American Music Awards
Дженнифер Лопес на American Music Awards / Фото: vogue.ua

Как бы ни хотелось поклонникам Джей Ло, чтобы она поскорее вышла замуж, но к реальному торжеству ее наряд не имеет отношения, а вот к фильму "Первый встречный" – да: по сценарию героиня выходит замуж. Премьера картины состоится в феврале.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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