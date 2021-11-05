Гид по Черной пятнице 2021 в Украине

Совсем скоро в Украине стартует самая долгожданная распродажа года. Рассказываем, когда пройдет Черная пятница в этом году, где самые приятные скидки и на что стоит обратить внимание, чтобы не растеряться

Черная пятница 2021 в Украине пройдет 26 ноября / Фото: freepik.com, unsplash.com

Пятница после Дня благодарения в США знаменует старт традиционного рождественского сезона распродаж, который называют Черная пятница. Впервые этот термин появился в 1966 году.

В пятницу, следующую за Днем благодарения, в Америке люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы успеть купить необходимые товара по приемлемым ценам. Несмотря на то, что в Украине не отмечается День благодарения, а новогодние распродажи стартуют ближе к концу года, Черная пятница прижилась и у нас.

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Когда Черная пятница 2021 в Украине

В этом году Черная пятница приходится на 26 ноября. В магазинах одежды, косметики, домашнего декора и электроники начинаются распродажи и скидки, которые могут продлиться от несколько дней до недели.

Ожидается, что ценопад в 2021 году будет с 26 по 29 ноября.

Черная пятница 2021 в Украине / Фото: freepik.com

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Стоит помнить, что понедельник, следующий после Черной пятницы, называют "киберпонедельник". В этот день интернет-магазины традиционно устраивают распродажи.

Выгодные акции и предложения будут действовать в подавляющем большинстве магазинов. Собрали для вас самые интересные.

Одежда, обувь, аксессуары

Купить вещи и обувь, как из новых коллекций, так и прошлых сезонов, можно в самых популярных магазинах. Например, американский онлайн-ретейлер 6pm будет проводить грандиозную распродажу, скидки будут достигать более 90%. На его площадке собраны одежда, обувь, сумки и аксессуары самых популярных брендов. Стоит помнить, что у компании нет прямой доставки покупок в Украину, поэтому придется оформлять доставку через отечественные почтовые сервисы.

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Черная пятница 2021 – где будут распродажи / Фото: unsplash.com

Практически на все категории товаров будут действовать скидки на AliExpress. Купить же вещи люксовых брендов по хорошим ценам можно будет и в киевском ЦУМе.

Некоторые магазины уже начали запускать акции и скидки, так поступил, например, Intertop. Украинская сеть уже предлагает скидки до 50%.

Предметы интерьера и декора

Купить обновки для дома с заниженной стоимостью можно будет и в IKEA. На Черную пятницу скидки на некоторые товары достигнут 90%. JYSK, например, уже запустил предпраздничную распродажу с ценниками -50%.

Косметика

Сети люксовой косметики, среди которых Brocard и Aromateque запустят разные акции на декоративную косметику и парфюмерию. На некоторые позиции ценники снижены уже.

Черная пятница 2021 – скидки на косметику и парфюмерию / Фото: freepik.com

Промониторить стоит и западные магазины. Например, канадская бьюти-компания Deciem, известная революционным брендом косметики The Ordinary, вместо традиционной пятничной распродажи в ноябре посвящает целый месяц скидкам. Продукцию всех брендов, которые входят в портфель компании, можно купить со скидкой 23%.

Украинские бренды

Классные акции будут и у отечественных дизайнеров. Так, Anna Yakovenko ежегодно проводят Black Friday, которая длится несколько дней. Хорошие скидки будут и у Всі.Свої. С 26 по 28 ноября проект проведет "Черный маркет". На пяти этажах можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары от 200 украинских брендов. Организаторы обещают скидки от 20% до 50%!

Уловки и хитрости

Сезон распродаж может свести с ума даже самых хладнокровных интровертов. Стоит помнить, что продавцы часто идут на различные хитрости, чтобы быстрее продать товары. Например, поднимают цены до Черной пятницы, а во время нее просто возвращают ценник.

Чтобы шоппинг оказался действительно удачным, к нему лучше подготовиться заранее. Для этого нужно:

заранее ознакомиться с предложенными товарами – промониторить онлайн-магазины, примерить вещи в бутиках;

внимательно изучить характеристики, почитать отзывы, посмотреть обзоры, фото и видео;

определиться и составить список тех товаров, которые вам точно нужны и в которых действительно есть необходимость;

если собираетесь сделать покупки онлайн, добавьте предварительно товары в корзину, например, за один-два дня до Черной пятницы. Когда же распродажа стартует, просто оформите заказ.

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