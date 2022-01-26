Алла Костромичева и сексуальные пиратки: Zuhair Murad показали кутюрную коллекцию на Неделе моды в Париже

Украинки продолжают покорять столицу моды – Париж. После триумфа нашей соотечественницы на кутюрном показе Schiaparelli, в этот раз на шоу Zuhair Murad весна 2022 блистала Алла Костромичева.
Зухаир Мурад — закоренелый романтик. Он считает, что мода — это страна грез, населенная прекрасными созданиями.
Сегодня нам нужно мечтать больше, чем когда-либо. Нам нужно путешествовать в наше воображение, чтобы немного забыть о себе и о трудностях, с которыми приходиться сталкиваться в реальности – рассказал дизайнер американскому Vogue.
Как и для всех романтиков, рассказ экстравагантных историй — это способ обрести новую жизнь в мечтах.
Вдохновением для кутюрной коллекции сезона весна 2022 бренда Zuhair Murad послужили байроновские пираты 18-го века, носившиеся в открытом море в погоне за потерянными сокровищами.
Модели в образах сексуальных пираток проходили по подиуму салона в Париже напоминали неземных существ, одетых в роскошные наряды: облака тюля, украшенных копиями старых морских карт и созвездий, туго затянутые корсажи, сплетения жемчуга и цепей из состаренного золота, и, конечно, шляпы пиратов.
Мои пираты — предприимчивые женщины, ищущие сокровища жизни. Они могут мечтать о любви или, возможно, они мечтают о будущем, полном радости и мужества – отметил дизайнер.
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