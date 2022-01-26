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Алла Костромичева и сексуальные пиратки: Zuhair Murad показали кутюрную коллекцию на Неделе моды в Париже

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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26 января, 19:51
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Украинская модель вышла в шикарных нарядах на показе известного дизайнера в Париже. Рассказываем, чем вдохновлялся Зухаир Мурад
Zuhair Murad Spring 2022 Couture
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинки продолжают покорять столицу моды – Париж. После триумфа нашей соотечественницы на кутюрном показе Schiaparelli, в этот раз на шоу Zuhair Murad весна 2022 блистала Алла Костромичева.

Алла Костромичева на показе Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Алла Костромичева на показе Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

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Алла Костромичева на показе Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Алла Костромичева на показе Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Зухаир Мурад — закоренелый романтик. Он считает, что мода — это страна грез, населенная прекрасными созданиями.

Сегодня нам нужно мечтать больше, чем когда-либо. Нам нужно путешествовать в наше воображение, чтобы немного забыть о себе и о трудностях, с которыми приходиться сталкиваться в реальности – рассказал дизайнер американскому Vogue.

Как и для всех романтиков, рассказ экстравагантных историй — это способ обрести новую жизнь в мечтах.

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Вдохновением для кутюрной коллекции сезона весна 2022 бренда Zuhair Murad послужили байроновские пираты 18-го века, носившиеся в открытом море в погоне за потерянными сокровищами.

Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Модели в образах сексуальных пираток проходили по подиуму салона в Париже напоминали неземных существ, одетых в роскошные наряды: облака тюля, украшенных копиями старых морских карт и созвездий, туго затянутые корсажи, сплетения жемчуга и цепей из состаренного золота, и, конечно, шляпы пиратов.

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Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Мои пираты — предприимчивые женщины, ищущие сокровища жизни. Они могут мечтать о любви или, возможно, они мечтают о будущем, полном радости и мужества – отметил дизайнер.

Zuhair Murad Sparing 2022 Couture
Zuhair Murad Sparing 2022 Couture / Фото: Vogue

Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture | Фото: Vogue
Zuhair Murad Spring 2022 Couture / Фото: Vogue
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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