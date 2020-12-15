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Тренд сезона: выбираем модный свитер

Сегодня, 19:07

Предлагаем узнать, на какие модели стоит обратить внимание

В холодное время года важно думать не только о трендах, но и о комфорте. В гардеробе обязательно должен быть теплый и удобный свитер. Сегодня.Lifestyle как раз собрали такую подборку.

Высокий воротник

Главное преимущество такого свитера – вам не будет холодно. Ну и высокий воротник отлично смотрится как на приталенных водолазках, так и на широких вязаных свитерах.

Stradivarius – 1 299 гривен
Stradivarius – 1 299 гривен
Фото: stradivarius.com

Reserved – 999 гривен
Reserved – 999 гривен
Фото: reserved.com/

Mango – 999 гривен
Mango – 999 гривен
Фото: shop.mango.com/

Оверсайз

Куда же без оверсайз свитера? По-прежнему это любимый тренд. В нем уютно и тепло, а что еще нужно зимой? Ну и плюс оверсайз свитер всегда можно разнообразить, например, с помощью пояса. Стоит отметить, что такой свитер отлично сочетается как с брюками, так и с юбкой.

Stradivarius – 1 299 гривен
Stradivarius – 1 299 гривен
Фото: stradivarius.com

Pull&Bear – 1 299 гривен
Pull&Bear – 1 299 гривен
Фото: pullandbear.com/

Mango – 999 гривен
Mango – 999 гривен
Фото: shop.mango.com/

Ретро

Зимой мы чаще вспоминаем о детстве и любим поностальгировать. А в этом сезоне вернуться в прошлое помогут узоры и давно забытые фасоны. Ну и если во время карантина вы так и не разобрали вещи в шкафу, сейчас самое время. Вдруг у вас уже есть ретро свитер? Кстати, особенно дизайнеры выделили узоры с ромбами. У вас был такой свитер? Если все же нет, самое время купить.

Mango – 999 гривен
Mango – 999 гривен
Фото: shop.mango.com/

Pull&Bear – 1 499 гривен
Pull&Bear – 1 499 гривен
Фото: pullandbear.com/

Pull&Bear – 1 499 гривен
Pull&Bear – 1 499 гривен
Фото: pullandbear.com/

Платье-свитер

Несколько сезонов удлиненные свитера не теряют своей популярности. Это и понятно почему. Платье-свитер отлично смотрится как с обувью на низком ходу , так и на каблуках. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели крупной вязки.

Pull&Bear – 1 299 гривен
Pull&Bear – 1 299 гривен
Фото: pullandbear.com/

Bershka – 999 гривен
Bershka – 999 гривен
Фото: bershka.com/

Bershka – 1 299 гривен
Bershka – 1 299 гривен
Фото: bershka.com/

Акцент на рукава

Объемные рукава – тренд этого сезона. Сразу стоит отметить, что это не самый удобный свитер. Носить с верхней одеждой будет немного сложновато. Это тот случай, когда мода требует жертв.

Pull&Bear – 1 299 гривен
Pull&Bear – 1 299 гривен
Фото: pullandbear.com/

Zara – 1 299 гривен
Zara – 1 299 гривен
Фото: Zara

Bershka – 1 299 гривен
Bershka – 1 299 гривен
Фото: bershka.com/

Ранее мы рассказывали о модных шапках.

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Источники: bershka.com/ , pullandbear.com/ , shop.mango.com/ , reserved.com/
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