Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Сколько стоит 1 сентября

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Как носить сиреневый, один из главных цветов осени 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
30 августа, 18:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Один из любимых цветов в гардеробе Кейт Миддлтон и Джилл Байден на гребне популярности. Как сочетать и с чем носить веще в фиолетовой цветовой гамме, рассказываем в материале
Isabel Marant Fall 2021, Эльза Хоск, Balmain Fall 2021
Isabel Marant Fall 2021, Эльза Хоск, Balmain Fall 2021 / Фото: instagram/hoskelsa, instagram.com/balmain, Isabel Marant

Сиреневый — один из самых красивых трендов осеннего сезона 2021. Дизайнеры люксовых брендов предлагают выбирать яркий цвет и утверждают, что он станет основой осеннего гардероба.

Реклама

Выбирайте все оттенки фиолетового, от нежного лилового, лавандового и насыщенного сиреневого. Роскошные пальто, шелковые, вязаные и мини-платья, пуховики, куртки, свитера, рубашки – сиреневый окрасил все элементы осеннего гардероба.

Бытует мнение, что этот цвет сложно сочетать. Мы решили разобраться, как носить трендовый цвет и как комбинировать его с белым, зеленым и даже красным.

С белым

Сиреневый отлично впишется в образ в сочетании с белыми вещами. Носите его или со светлым низом – джинсами, брюками, юбками миди-длины, либо же дополните им белый тотал-лук, как в лукбуке Jil Sander.

Isabel Marant Fall 2021
Isabel Marant Fall 2021 / Фото: Isabel Marant

Реклама

Jil Sander Fall 2021
Jil Sander Fall 2021 / Фото: Jil Sander

Сиреневый тотал-лук

Лучший пример современных монохромных образов! Вместо черного, белого или бежевого, делайте ставку на пастельные и яркие цвета всех оттенков фиолетового.

Oscar de la Renta Fall 2021
Oscar de la Renta Fall 2021 / Фото: Vogue

Emporio Armani Fall 2021
Emporio Armani Fall 2021 / Фото: instagram.com/giorgioarmani

Color blocking

Реклама

Весной 2021 года color blocking вернулся в моду. Дизайнеры и стилисты предсказывают популярность тренда еще как минимум несколько сезонов. Попробуйте сочетать сиреневый с зеленым, желтым, мятным, бирюзовым, голубым и темными – коричневым и черным.

Loewe Fall 2021
Loewe Fall 2021 / Фото: Loewe

С красным и фуксией

Если нежный сиреневый – не ваш стиль, обратите внимание на самые яркие и эффектные сочетания. Надевайте топ, майку, рубашку или блузу пастельных оттенков фиолетового вместе с алым красным либо броской фуксией. Добавьте к такому образу неброские украшения, а обувь и сумку лучше выбрать нейтральных цветов – черного, белого или бежевого.

Lanvin Fall 2021
Lanvin Fall 2021 / Фото: Lanvin

Реклама

Saint Laurent Fall 2021
Saint Laurent Fall 2021 / Фото: Instagram/ysl

Аксессуары

Откажитесь от классических вариантов аксессуаров в черно-бежевой цветовой гамме. Приглянитесь к обуви, сумках, ремням, перчаткам, платкам и шарфам сиреневого цвета. Такие яркие элементы помогут разбавить строгий офисный гардероб и добавить изюминку в серый осенний лук.

Louis Vuitton Fall 2021
Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Louis Vuitton Fall 2021
Louis Vuitton Fall 2021 / Фото: Louis Vuitton

Пример звезд

Знаменитостям пришелся по вкусу модный сиреневый цвет. Вдохновляйтесь образами герцогини Кембриджской, которая очень часто появляется на публике в платьях этого оттенка. Еще он по душе и первой леди Америки Джилл Байден. В то время, как Кейт Миддлтон отдает предпочтение монотонным образам, Джилл не боится сочетать платья сиреневого цвета с белыми жакетами и бижутерией.

А вот модницы Хейли Бибер и Эльза Хоск не боятся рисковать. Девушки экспериментируют с трендовым color blocking, выбирая металлик, белый и зеленый для создания модных луков.

Смотрите в ролике о сиреневом цвете в гардеробе королевы:

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Васk to school
Собраться в школу за 100$ – реально?
Реально! Узнай как
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
30 августа - 5 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в сентябре
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять