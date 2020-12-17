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Учительница похвасталась кофтой с "пошлым рисунком" (фото)

Сегодня, 09:04

Женщина рада, что заметила узор до того, как решила надеть обнову на уроки

53-летняя учительница Кэролин Халлам из британского города Ноттингем на гаражной распродаже купила "пошлую кофту" с оленями. Дома женщина обнаружила, что животные, изображенные на нем, спариваются. Учительница рада, что заметила узор до того, как решила надеть обнову на уроки в начальной школе.

Фото: Jam Press

По словам дочери Кэролин Халлам, 29-летней Эбигейл, эта рождественская кофта стоила всего 50 пенсов.

"Мама примеряла обновку перед зеркалом и только тогда рассмотрела рисунок. Она с гордостью спросила: "Тебе нравится мой рождественский свитер?" Сначала я ничего не заметила и сказала: "О да, он просто прекрасен". А потом она спросила, как мне этот узор, и я просто расхохоталась!" – добавила девушка в комментарии для издания News.com.au.

По словам дочери учительницы, теперь это любимая вещь в гардеробе ее матери. Она надевает ее при любой возможности.

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Напомним, на канадском сайте Walmart появились в продаже и стали причиной скандала рождественские свитеры бренда FUN Wear. На них изображен Санта-Клаус и кокаиновые дорожки.

Смотрите видео: потрепанный свитер с дырками продают за 3500 гривен

Кроме этого, Microsoft перевыпустила Windows 95 в виде уродливого свитера.

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Источник: instagram.com/jampressltd
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