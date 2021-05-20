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Звезда Квартала 95 съел огромную сигару: видео

Сегодня, 11:50

Александр Пикалов полакомился необычным десертом. Видео в соцсети опубликовал его коллега – Евгений Кошевой

Александр Пикалов, актер "Квартала 95"
Александр Пикалов, актер "Квартала 95"
Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Артист "Квартала 95" и телеведущий Евгений Кошевой, который ранее рассказал, каково ему живется с тещей, опубликовал на своей странице в Instagram забавный видеоролик, на котором его коллега, Александр Пикалов, ест сигару.

Конечно, это было лишь пирожное в виде большой сигары, но юмористы не упустили шанс пошутить и снять веселое видео.

"Ребята, я как специалист по сигарам…Есть такое выражение: "Реально вкусная сигара". Это реально вкусная сигара", – сказал Пикалов на камеру.

(@evgenii.koshevoi)

"Ох, ты и куряга", – подписал Кошевой публикацию.

"И как тут бросишь курить?" – оставил свой комментарий актер и комик Гарик Бирча.

В комментариях под видео одни подписчики посмеялись над роликом, другие с юмором отметили, что Александру пора прекращать есть пирожные.

  • Ну и щекастый ты стал!
  • Думаю, это реально вкусное пирожное.
  • Пора и пресс подкачать!
  • Он сам решит, худеть или нет.
Скриншот: Instagram

Напомним, Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж.

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Евгений Кошевой Квартал 95
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