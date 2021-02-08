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Юрий Ткач о дружбе с Владимиром Зеленским: "Обращаюсь к нему на Вы, это же наш президент"

Сегодня, 13:40

Юрий рассказал, общается ли с Владимиром Зеленским после того, как он стал президентом Украины

Украинский актер, участник "Квартала 95" Юрий Ткач откровенно рассказал, какие у него отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, у супруги которого недавно был день рождения.

Именно Владимир Зеленский когда-то пригласил Юрия в команду "Квартала". В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Ткач рассказал, общается ли с Зеленским после его избрания президентом, почему теперь он обращается к Владимиру на Вы и правда ли, что иногда Зеленский приезжает на репетиции "Квартала 95", чтобы проконтролировать процесс.

"К сожалению, должность президента не предусматривает приходить и редактировать какой-то материал в "Квартале". Президент передал абсолютно все полномочия, стал главой государства, а в "Квартале" сейчас совсем другие директора. У нас нет такого: "Алло, Владимир Александрович, как вы там, что вы там?" – комментирует Ткач.

Юрий Ткач и Владимир Зленеский
Юрий Ткач и Владимир Зленеский
Фото: president.gov.ua, instagram.com/yuriy_tkach

На вопрос ведущей, почему Юрий, который ранее дружил с Владимиром Зеленским, теперь обращается к нему на Вы, артист ответил:

"Обращаюсь на Вы, конечно же. Это мой президент, наш президент. Это очень почетная должность".

Ранее мы рассказывали историю любви Владимира и Елены Зеленских.

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Владимир Зеленский Юрий Ткач Квартал 95
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