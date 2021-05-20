Зірка Кварталу 95 з'їв величезну сигару: відео

Олександр Пікалов поласував незвичайним десертом. Відео в соцмережі опублікував його колега – Євген Кошовий

Олександр Пікалов, актор "Кварталу 95" Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Артист "Кварталу 95" та телеведучий Євген Кошовий, який раніше розповів, як йому живеться з тещею, опублікував на своїй сторінці в Instagram кумедний відеоролик, на якому його колега, Олександр Пікалов, їсть сигару.

Звісно, це було лише тістечко у вигляді великої сигари, але гумористи не упустили шанс пожартувати і зняти веселе відео.

"Хлопці, я як фахівець з сигар...Є такий вислів:" Реально смачна сигара ". Це реально смачна сигара", – сказав Пікалов на камеру.

"Ох, ти і куряга", – підписав Кошовий публікацію.

"І як тут кинеш курити?" – залишив свій коментар актор і комік Гарік Бірча.

У коментарях під відео одні підписники посміялися над роликом, інші з гумором зазначили, що Олександру пора припиняти їсти тістечка.

Ну і щокатий ти став!

Думаю, це реально смачне тістечко.

Пора і прес підкачати!

Він сам вирішить, худнути чи ні.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Євген Кошовий вперше за 19 років змінив імідж.

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