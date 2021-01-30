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Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

Сегодня, 16:26

Звезды рассказали, как им живется с мамами вторых половинок

Кто не слышал шутки о зяте и теще? Бытует мнение, что между между зятем и тещей чаще всего плохие отношения. Как уживались звезды с мамами своих вторых половинок узнавали журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Антин Мухарский

Антин Мухарский
Антин Мухарский

Был опыт совместного проживания с тещей у ведущего Антина Мухарского. Это было в 90-х годах. Антин не скучает по тем временам. Но отметил, что с мамой первой жены ведущему удавалось найти общий язык.

Арсен Мирзоян

Арсен Мирзоян
Арсен Мирзоян
Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Об отношениях с Ниной Матвиенко, мамой своей жены Тони, Арсен Мирзоян говорит со нежностью и уважением. Свою тещу певец называет очень мудрой и светлой женщиной.

"С пониманием относится к нашим ненормированным рабочим графикам, а также к ночной работе. Отношения у нас складываются хорошие. С ней в принципе очень легко найти общий язык", – рассказал Арсен Мирзоян.

Мохаммад Захур

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром
Камалия с мужем Мохаммадом Захуром
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Общий язык с тещей нашел и муж певицы Камалии миллионер Мохаммад Захур. Он отметил, что уже много лет они живут в гармонии.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
Фото: пресс-служба

Живет вместе с тещей и юморист Евгений Кошевой. Тещу он называет другом. Евгений отметил, что маме жены может позвонить в любое время

Большей историй звезд смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

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