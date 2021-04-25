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Карнавал и креатив: "Квартал 95" посмеялся над акцией в поддержку Стерненко

Сегодня, 01:58

В песне об основных событиях последних месяцев вспомнили также Коломойского, Порошенко и воззвание Рабиновича и ОПЗЖ в Раде

На концерте студии "Квартал 95", которой ранее руководил президент Владимир Зеленский, высмеяли акцию против ареста одесского активиста Сергея Стерненко, в ходе которой были разрисованы стены и двери Офиса президента, назвав ее "карнавалом" и "работой для креативных людей".

Видео с последнего концерта опубликовано на YouTube-канале "Квартала".

Протесты под ОП вспомнили в одной из песен с подборкой главных, по мнению квартальцев, событий года.

"А в это время в центре мирный шел карнавал. Один... гаранту офис разрисовал, другой... работал над дизайном дверей – всегда найдут работу для креативных людей", – пели артисты.

В это время на заднем плане мелькали картинки разрисованных стен и дверей ОПУ.

Кроме разрисованного Офиса и коронавирусных ограничений в песне припомнили олигарху Игорю Коломойскому работу его горнолыжного курорта "Буковель" в карантин, а Верховную Раду назвали "шапито", показав кадры с Вадимом Рабиновичем и представителями ОПЗЖ на трибуне.

Вакцинацию от COVID-19 вспомнили вскользь и без критики, показав как вакцинировали главу государства. При этом не упустили возможности уколоть пятого президента Петра Порошенка за его высказывания о ввезенных в страну вакцинах.

Также в песне покритиковали плохие дороги, сопроводив слова впечатляющими картинками.

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акция протеста песня стерненко Квартал 95
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