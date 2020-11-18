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Знаменитый американский актер срочно ищет лучшие фото Украины

Вчера, 15:46

Звезда Голливуда призвал делиться снимками из разных уголков страны

Американский актер и кинорежиссер, двукратный номинант на премию "Золотой глобус" Джозеф Гордон-Левитт попросил украинцев прислать фото из самых живописных уголков Украины. Об этом звезда Голливуда написал на своей странице в Facebook.

Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Фото: instagram.com/hitrecordjoe

Помимо актерской деятельности Джозеф руководит творческим проектом под названием HITRECORD, который является своего рода онлайн-сообществом, работающим как продюсерская компания для писателей, режиссеров, музыкантов, художников и других представителей искусства.

Сообщество объединяет творческих людей по всему миру. Отметим, что уже сотни украинцев прислали свои фото, и вы тоже можете присоединиться!

"Привет, друзья из Украины! Ищу крутые фото Украины для нового проекта на моем сайте HitRECord. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали где-то в вашей стране, и добавьте их на сайт. Проект также поддерживает писателей и актеров озвучивания, если вас это вдруг заинтересует", – написал Джозеф.

Скриншот: facebook.com/JoeGordonLevitt

Напомним, украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной. Мы также сообщали, что Сумская, Билык, Монро и другие звезды снялись ню для фотопроекта "Антиэйджизм".

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