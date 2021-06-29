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Соседов разгромил творчество Пугачевой: Полное отсутствие вкуса

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
29 июня, 11:45
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Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Пугачева когда-то действительно была талантлива, но в настоящее время потеряла вкус и голос
Сергей Соседов раскритиковал творчество Аллы Пугачевой
Сергей Соседов раскритиковал творчество Аллы Пугачевой / Фото: скриншот, instagram.com/alla_borisovna_fan15

Музыкальный критик Сергей Соседов раньше называл себя одним из самых преданных поклонников Аллы Пугачевой и пел ей дифирамбы. Но в последние годы риторика музыкального критика изменилась. Соседов признался, что сейчас не одобряет творчество Пугачевой, а также не понимает, почему народ приходит в такой восторг от одного упоминания певицы.

Как признался музыкальный критик изданию "Экспресс газета", что творчество Аллы Пугачевой переоценивают и в свое время артистку перехвалили. А популярность Пугачевой – это заслуга ее супруга Александра Стефановича.

"О Примадонне нашей говорили много того, чего не надо было о ней говорить; Аллочка была переоценена, к сожалению. И я сам внес в это лепту. Мы ее разбаловали, вот она и поверила в то, что она великая и гениальная. Но эти определения ей не подходят", – сказал Соседов.

Сергей Соседов считает, что Аллу Пугачеву в свое время перехвалили
Сергей Соседов считает, что Аллу Пугачеву в свое время перехвалили / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Музыкальный критик отметил, что раньше Алла Пугачева действительно блистала на сцене, однако сейчас ее голос и репертуар оставляют желать лучшего.

"Репертуар негодный, мягко говоря. И по мне, петь про телогреечку и копеечку, стоя при этом в дорогущей красной одежде — это полное отсутствие самоиронии и вкуса", – заявил Сергей Соседов.

Сергей Соседов негативно высказался о творчестве Аллы Пугачевой
Сергей Соседов негативно высказался о творчестве Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima

Напомним, ранее Сергей Соседов уже заявлял, что успех певицы – это грамотный пиар.

"И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно", – говорил он в одном из своих интервью.

Стоит отметить, что Алла Пугачева на критику Сергея Соседова не обижается.

"Не трогайте Сережу, ему надо как-то зарабатывать. Ну что делать — сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь он зарабатывает на том, что меня… Я всегда говорю: "Еще кто-то так говорит?" – высказалась певица о музыкальном критике.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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