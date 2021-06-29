Кумедне відео на трек Шум Go_A, де вокалістка ліпить вареники, зібрало мільйон переглядів

Перед тим, як Go_A зачарували весь світ на "Євробаченні-2021" піснею "Шум", артисти записали акустичну версію треку. Зараз кількість переглядів ролика перевищила мільйон

Go_A на Wiwi Jam at Home / Фото: Скріншот з YouTube

Український гурт Go_A, пісня якого лідирує в рейтингу найпопулярніших композицій в США, продовжує підкорювати своїми виступами. Виявилося, що зняте на кухні в минулому місяці відео зібрало мільйон переглядів! У тому ролику артисти виконали акустичну версію пісні "Шум", але зробили це незвично: електронні інструменти змінили на акустичну гітару, кахон і контрабас, а солістка одягнула фартух і ліпила вареники з вишневою начинкою.

Про черговий тріумф Go_A повідомили у своєму Instagram-акаунті. З цього приводу артисти дали невелике інтерв'ю для Wiwibloggs, у якому розповіли про свої плани виступати за кордоном найближчим часом.

"Ми вже відіграли кілька концертів в Україні та були шоковані тим, як здорово люди відреагували на наш виступ. У Львові нам насилу вдавалося вибратися з гримерки та сісти в автобус, тому що всюди люди співали нам наші пісні. У цьому році у нас будуть концерти в Литві, Естонії та Нідерландах, і ми сподіваємося, що їх буде більше. Ми хочемо виступати наживо всюди, де це можливо, щоб показати людям, як ми їх любимо і яка прекрасна українська музика", – розповіли Go_A.

Також музикант Тарас Шевченко з Go_A згадав момент, коли вони стояли за сценою під час фіналу "Євробачення-2021" і чекали свого виходу.

"Коли ми стояли за сценою під час фіналу і чекали своєї черги виступити, то побачили в залі дівчину в зеленій шубі й безліч українських прапорів! Усе це дуже надихає і мотивує. Ми відчуваємо величезну вдячність всім людям, які вірили в нас і голосували, і ми просто хочемо писати більше пісень і гастролювати для них по всьому світу ", – сказав артист.

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