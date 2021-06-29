Шикарная Моника Беллуччи подчеркнула талию корсетом на обложке глянца: фото

По словам подписчиков, 56-летняя знаменитая актриса и модель доказала, что возраст ее только украшает. Беллуччи также снялась у бассейна в купальнике

Знаменитая актриса и модель Моника Беллуччи, которая снялась для Dior, доказывает, что красота не имеет возраста. В свои 56 лет она смело позирует перед камерой в откровенных нарядах, демонстрируя свою женственность и изящность.

Конечно, как пишут подписчики Моники в Instagram, на фото была использована ретушь, но не чрезмерно, как это часто бывает во многих глянцевых журналах и онлайн-изданиях.

Моника снялась для итальянского журнала F Magazine Italy, примерив черное платье с корсетом от Dolce & Gabbana и темный закрытый купальник.

Моника Беллуччи в купальнике снялась для итальянского глянца / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Около бассейна Моника позировала в мини-платье черного цвета с поясом, подчеркивающем талию.

Моника Беллуччи / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи больше 20 лет вдохновляет Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она регулярно выходит в свет в платьях Dolce&Gabbana и снимается в рекламных кампаниях бренда. Ранее Моника показала идеальное черное платье. Кадры из очередной фотосессии появились в официальном Instagram-аккаунте модельного агентства D'Management Group, с которым сотрудничает Беллуччи.

Устроить фотосессию на берегу моря, океана или даже просто у бассейна – отличная идея для лета. Но мы собрали еще 10 крутых вариантов, как провести этот жаркий сезон ярко и весело.

Мы также писали о том, что недавно Моника Беллуччи снялась в яркой фотосессии для глянца, вдохновившись образом Мэрилин Монро. Беллуччи приняла участие в яркой фотосессии в стиле кабаре, появившись на обложке юбилейного выпуска журнала Sorbet Magazine.

Моника в течение 14-ти лет была замужем за актером Венсаном Касселем. После расставания с Моникой Венсан женился на молодой модели Тине Кунаки.

Смотрите видеосюжет об истории любви Тины и Венсана: