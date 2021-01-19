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"Вопли Видоплясова" полностью разделись и прыгнули в прорубь в новом клипе: видео

Сегодня, 12:16

Легендарная группа выпустила клип на песню "Лазня"

Легендарная украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" в новом клипе "Лазня" закрывает тему рождественско-новогодних праздников. 19 января, когда отмечается большой религиозный праздник Крещение, состоялась премьера видео с купанием участников группы и друзей рокеров на морозе голышом!

По словам Олега Скрипки, баня – это не просто традиция, а определенная философия жизни: лучше париться в бане, чем париться по жизни. Баня прогревает и очищает тело и душу, всегда способствует искренней беседе, укрепляет организм.

По поверьям, освященная на Крещение вода наделяется целебными чудодейственными свойствами и символизирует начало жизни. Еще в давние времена очень популярным был ритуал погружения в водоемы на свежем воздухе.

Напомним, Селена Гомес запела на испанском впервые за 10 лет и выпустила мистический клип. Мы также сообщали, что за самый длинный клип в истории Twenty One Pilots попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Все подробности в спецтеме Крещение

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клип Крещение рок-группа Воплі Відоплясова
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