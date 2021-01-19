Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

Сегодня.Lifestyle пишут о самых важных запретах, приметах и обычаях праздника Богоявления

19 января – Крещение Гоcподне-2021 у православных христиан. Этот праздник связан с крещением Иисуса в реке Иордан. Считается, что 19 января душа верующего может очиститься от грехов, а тело – от болезней.

Главные традиции и запреты на Крещение Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle пишут, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего-2021, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

По традиции, накануне праздника и непосредственно 19 января люди святят воду. В речках, озерах и других водоемах делают прорубь в виде креста или круга, неподалеку от которой устанавливают аналой и деревянный крест с ледяным голубком, который символизирует Святой Дух.

Фото: instagram.com/s.v.borozdin

Набранную в Крещение воду из освященных источников хранят до следующего праздника Богоявления, 19 января. Ее пьют натощак, а также окропляют себя и свое жилище. А еще на Крещение готовят кутью – из злаков или риса, с орешками и сухофруктами. Некоторые добавляют по вкусу мед и мак.

Фото: instagram.com/05366kremenchug

Крещение Гоcподне-2021: что нельзя делать

Запрещено одалживать деньги, иначе до следующего года в семье не будет достатка.

19 января нельзя заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду. Также в праздник не стоит заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать).

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Некоторые задаются вопросом, можно ли стричься на Крещение? Как и в другой церковный праздник, делать это нежелательно, чтобы не состричь свою судьбу. То же касается и других манипуляций с ножницами, например, маникюра.

Нельзя нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.

Нельзя плакать и ссориться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.

На Крещение категорически нельзя гадать. К тому же, церковь вообще рекомендует не увлекаться гаданием, ведь это большой грех.

Фото: instagram.com/gifotkritki

Приметы на Крещение-2021

Оттепель на Крещение сулит неприятности и сложный год. Именно поэтому наши предки радовались "крещенским морозам".

Наши предки верили, что если в ночь с 18 на 19 января пойдет снег, значит, будет хороший урожай.

Чем пасмурнее будет день, тем теплее и яснее грядет лето.

Если на Крещение ударят сильные морозы, год будет засушливым.

Метель предвещает затяжную зиму и позднее начало лета.

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Все подробности в спецтеме Крещение

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