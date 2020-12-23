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За самый длинный клип в истории. Twenty One Pilots попали в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня, 13:30

Трансляция клипа длилась 177 дней подряд

Музыкальное видео популярной американской группы Twenty One Pilots на песню Level of Concern попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный клип в истории музыки. Видео длится 178 дней. Об этом группа сообщила в Instagram.

Еще в начале лета этого года Twenty One Pilots решили запустить совместный проект с фанами. Каждый поклонник загружал свое музыкальное видео на сайт дуэта. Тем временем администраторы постоянно обновляли видео к клипу, который проигрывался беспрерывно. В итоге было собрано более 162 тысяч работ фанатов.

Кадр из клипа twenty one pilots – Level of Concern
Кадр из клипа twenty one pilots – Level of Concern
Фото: youtube.com

177 дней подряд с общей продолжительностью 4264 часа 10 минут и 25 секунд длилась непрерывная трансляция, которую 16 декабря совершенно случайно прервали. Так клип Twenty One Pilots побил предыдущий мировой рекорд 24-часового фанатского видео Фаррелла Уильямса на песню Happy.

Официальный клип Level of Concern Twenty One Pilots:

Ранее "Океан Ельзи" показали экстремальную love story в своем новом клипе.

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