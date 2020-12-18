"Холостяк" Никита Добрынин занялся любовью в новом клипе Оли Горбачевой
В ролике также снялась Даша Квиткова
Ольга Горбачева представила клип на новую песню "Кільце", в котором снялись герои романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и Даша Квиткова, недавно переболевшие COVID-19. В ролике девушку раздевают, а после она занимается любовью со своим спутником. Получилось весьма чувственно, а местами горячо.
Свой новый клип Горбачева опубликовала минувшим вечером в YouTube-канале. По сюжету пара влюбленных проводит ритуал, в котором Дашу обмазывают белой краской, рисуя на ней символы, а после она оказывается в объятьях своего избранника – Никиты.
"Любов – це кільце. У цього кільця немає кінця", – поет в своей композиции Горбачева.
Сама артистка облачилась в белое платье, украсив себя кольцами и ожерельями. Ольга также продемонстрировала свое умение игры на варгане.
Ранее группа "Океан Ельзи" показали экстремальную love story в новом клипе на песню "Тримай".
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