Наталья Холоденко не жалеет, что покинула шоу "Маска". Все дело в костюме?

Психолог несколько недель пряталась в образе Козы

И капустой угощала, и зажигательные танцы танцевала, но это не спасло Козу от вылета из шоу "Маска" на телеканале "Украина". В пятом эфире, который вышел в субботу, 20 февраля, она не выдержала конкуренции.

Звездные детективы и зрители в зале хотели узнать, кто прячется в костюме Козы. Неожиданностью для всех стало, что за маской скрывалась не профессиональная певица, как думали судьи, а психолог Наталья Холоденко.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Наталья Холоденко на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

За кулисами "Маски" Наталья поделилась мыслями о своем участии в шоу и заявила, что не так уж и расстроена из-за вылета.

"Человек должен относиться к этому с интересом, вот я отнеслась к этому с интересом. Конечно, было бы интересно продолжать – с одной стороны, с другой – настолько тяжело в костюме, что я вообще не понимаю людей, которые могут расстраиваться", – призналась звездный психолог.

Видео: Сегодня

В первых эфирах шоу "Маска" Коза поражала своим юмором и отличным пением. DZIDZIO видел в ней свою куму Олю Цибульскую, а Оля Полякова была уверена, что там Нина Матвиенко.

Холоденко же удивила зрителей своим вокальным диапазоном, хотя никогда ранее не занималась вокалом профессионально. При этом она не против записать свой сольный альбом.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипершоу "Маска". До начала апреля поклонники могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев проекта.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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