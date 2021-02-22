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Наталья Холоденко не жалеет, что покинула шоу "Маска". Все дело в костюме?

Сегодня, 11:30

Психолог несколько недель пряталась в образе Козы

И капустой угощала, и зажигательные танцы танцевала, но это не спасло Козу от вылета из шоу "Маска" на телеканале "Украина". В пятом эфире, который вышел в субботу, 20 февраля, она не выдержала конкуренции.

Звездные детективы и зрители в зале хотели узнать, кто прячется в костюме Козы. Неожиданностью для всех стало, что за маской скрывалась не профессиональная певица, как думали судьи, а психолог Наталья Холоденко.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Наталья Холоденко на шоу "Маска"
Наталья Холоденко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

За кулисами "Маски" Наталья поделилась мыслями о своем участии в шоу и заявила, что не так уж и расстроена из-за вылета.

"Человек должен относиться к этому с интересом, вот я отнеслась к этому с интересом. Конечно, было бы интересно продолжать – с одной стороны, с другой – настолько тяжело в костюме, что я вообще не понимаю людей, которые могут расстраиваться", – призналась звездный психолог.

Видео: Сегодня

В первых эфирах шоу "Маска" Коза поражала своим юмором и отличным пением. DZIDZIO видел в ней свою куму Олю Цибульскую, а Оля Полякова была уверена, что там Нина Матвиенко.

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Холоденко же удивила зрителей своим вокальным диапазоном, хотя никогда ранее не занималась вокалом профессионально. При этом она не против записать свой сольный альбом.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипершоу "Маска". До начала апреля поклонники могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев проекта.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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