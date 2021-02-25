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Полина Неня заявила, что ее бывший муж снова похитил ее дочь Теону

Сегодня, 18:47

Юрий Чернецкий поставил журналистке ультиматум

Бывший гражданский муж издателя, журналиста и главы общественной организации #жінкиUA Полины Нени Юрий Чернецкий снова похитил их дочь Теону. Мужчина заявил, что не вернет ребенка до тех пор, пока Полина не выполнит его условия. По словам самой Полины в ее Facebook-аккаунте, этот ультиматум Чернецкий передал через их среднего сына Теодора, которого вернул после незаконного и несогласованного "путешествия по Украине".

Полина Неня с дочкой
Полина Неня с дочкой
Фото: пресс-служба

21 февраля Юрий Чернецкий увез двух детей – сына Теодора и дочь Теону – без согласия Полины и в нарушение решения суда, согласно которому место проживания детей определено с мамой. По согласованию, определен четкий временной график общения Чернецкого с детьми. На ночь детей перестали давать после того, как 4-летняя дочь стала свидетелем того, как ночью в квартире папу положили лицом в пол и проводили обыск квартиры на предмет нахождения наркотиков.

Решение Шевченковского районного суда г. Киева
Решение Шевченковского районного суда г. Киева
Фото: пресс-служба

Юрий должен был привезти Теону и Теодора 21 февраля в 21:00. Вместо этого в 20:30 он отправил адвокату Нени Катерине Маличенко голосовое сообщение: "Уважаемая Катерина, я ставлю вас в известность, что я взял детей и поехал с ними в путешествие по Украине. Передайте, пожалуйста, это Полине, так как у меня с ней нет связи. И если вы в публичной плоскости будете разводить шум, у нас будут очень долгие и нудные "скачки".

Полина с адвокатом тут же обратились в Днепровское РОВД и написали заявление. Место нахождения выяснили быстро, но в разговоре с адвокатом, Юрий сказал, что привезет детей 24 февраля, "если вы с Полиной будете себя хорошо вести". В 24 февраля вечером домой зашел Теодор без Теоны и передал маме ультиматум отца.

Полина Неня с Теодором и Теоной
Полина Неня с Теодором и Теоной
Фото: пресс-служба

Условия Чернецкого заключаются в изменении графика его пребывания с детьми – Юрий хочет забирать и отдавать их, как и когда ему удобно. На данный момент местонахождение девочки неизвестно, она находится в розыске.

Бывший гражданский супруг Полины Юрий Чернецкий находится в судебном процессе по статье Уголовного кодекса за распространение наркотических средств и психотропных препаратов. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. В октябре Чернецкому избрали меру пресечения – ночной арест, когда он должен находиться исключительно по месту проживания. Однако за это время он уже дважды пересекал границу Украины. Помимо запрета на выезд за пределы Украины ему запрещено управлять транспортным средством и носить оружие, однако он сам публикует в соцсетях видео, как он едет по городу за рулем Porsche Panamera.

Юрий Чернецкий
Юрий Чернецкий
Фото: пресс-служба

Как утверждает Полина, она никогда не препятствовала общению детей с отцом, хотя содержит их полностью сама – долг Чернецкого по алиментам на сегодняшний день составляет почти миллион гривен.

Напомним, в 2019-2020 годах на протяжении 99 дней Чернецкий удерживал дочь Теону, не давая ребенку возможности ни видеть, ни общаться с мамой.

Тогда же Полина Неня рассказала, как правильно решать подобный вопрос на законодательном уровне и как женщине защитить свои права.

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