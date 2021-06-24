Лобода живет с армянским олигархом. Как он выглядит и почему имеет такое влияние в Украине?

Еще прошлой весной появились слухи о связи украинской певицы Светланы Лободы и бизнесмена армянского происхождения Артура Гранца. При этом сам олигарх комментировать отношения отказывается

Светлана Лобода живет в гражданском браке с Артуром Гранцем / Фото: instagram.com/lobodaofficial

38-летняя певица Светлана Лобода, которая ранее позировала в пиджаке на обнаженном теле, встречается с 50-летним бизнесменом Артуром Гранцем. Его имя мало знакомо украинцам, но при этом многие из них пользовались услугами его бизнеса. Гранц владеет сетью дьюти-фри в Украине, а также в Грузии и Армении. Также он является владельцем крупной компании и владеет украинской версией журнала Forbes. В официальном браке со Светланой Лободой он не состоит, однако вместе они уже как минимум полгода.

Еще в прошлом году бывший организатор концертов Лободы, Стас Пшеницын деликатно заявил, что Артур Гранц – возлюбленный Светланы Лободы. При этом Пшеницын уточнил, что бизнесмен не отец ее дочери, Тильды. С тех пор вокруг личной жизни артистки ходило множество слухов. Сегодня Telegram-каналу "Курятник", источник подтвердил, что Гранц и Лобода живут вместе, а в обществе певица представляет его своим гражданским супругом.

LOBODA с дочкой Тильдой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Армянин Артур Гранц с 2006 года живет в Украине, несмотря на белорусское гражданство. Мужчина он весьма не бедный: Гранц владеет недвижимостью, сетью duty-free магазинов в украинском аэропорту "Борисполь", а также в Армении и Грузии. В Беларуси у бизнесмена также есть свой бизнес. Помимо этого он владеет компанией "БФ Груп", которая занимается производством и продажей подсолнечного масла. Сейчас Гранц совладелец украинской версии журнала Forbes.

Сам же Артур Гранц опровергает какую-либо связь со Светланой Лободой. При этом оба были замечены на Кипре в прошлом месяце, где бизнесмен отпраздновал свое день рождения в окружении друзей, среди которых был и артист Александр Ревва.

До этого Артур Гранц встречался с украинской моделью крымскотатарского происхождения Эвелиной Мамбетовой.

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